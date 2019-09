La nascita del governo Conte | vista dagli utenti di Twitter 

Sondaggi politici - con la nascita del governo M5s e Pd in calo : scarsa la fiducia nel Conte bis : Nella settimana in cui è ufficialmente nato il governo Conte bis, i due partiti che sono i principali azionisti di maggioranza - Movimento 5 Stelle e Partito Democratico - fanno segnare un calo nei Sondaggi. La rilevazione effettuata da Tecnè per l'agenzia Dire mostra anche una scarsa fiducia nel nuovo esecutivo.Continua a leggere

I Soliti Ignoti - stasera in tv il capolavoro con Gassman e Totò - l’atto di nascita della commedia all’italiana : Oggi è facile dire che I Soliti Ignoti costituisce l’atto fondativo della commedia all’italiana. All’epoca non era facile accorgersene, non fosse altro perché nel 1958, anno di uscita del film, la definizione “commedia all’italiana” ancora non esisteva. Si cominciò a parlare poco a poco di “commedia del boom”, collegando i film a quel grande rivolgimento che fu, esattamente in quel giro d’anni, il miracolo economico. Ma solo dopo l’enorme ...

La Verità attacca : perché l'indagine per stupro sul figlio di Grillo è uscita dopo la nascita del governo? : Il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni, è stato accusato di violenza di gruppo insieme ad altri tre suoi amici. A denunciare il fatto è una modella scandinava, coetanea dell'accusato, e i fatti sarebbero avvenuti in Costa Smeralda, dove si trova la residenza del fondatore del M5s. Come scrive il quotidiano La Verità, la violenza sarebbe avvenuta il 16 luglio, dieci giorni dopo è avvenuta la denuncia ed ...

Governo - ultime ore prima della nascita del Conte bis : cosa succede ora : Dopo il voto favorevole degli iscritti del Movimento 5 Stelle alla nascita del Governo Conte bis con il Pd, si dovrebbe chiudere in queste ore il lavoro sulla squadra dell'esecutivo. Concluso il tavolo sul programma e stilata la lista dei ministri, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, dovrebbe sciogliere la riserva. Ecco quali sono e quando sono previste le prossime tappe per la formazione del nuovo esecutivo.Continua a leggere

Di Maio : la nascita del governo dipende da Rousseau | Pd : "Attendiamo che ci chiamino" : Terminata la riunione dei pentastellati con Di Maio. Manlio Di Stefano: "Se Rousseau dirà no all'esecutivo giallorosso ne trarremo le conseguenze". Ma Di Maio può rinunciare al ruolo di vicepremier? Per il sottosegretario Sibilia sì: "Per noi la priorità è risolvere i problemidei cittadini"

Governo - diretta – Martedì il voto su Rousseau. Di Maio : “La nascita dell’esecutivo dipenderà dagli iscritti”. Pd : “Attendiamo convocazione” : La settimana che dovrebbe vedere la nascita del Governo Conte due, sostenuto da Cinquestelle e Pd, vivrà il crocevia decisivo Martedì, quando dalle 9 alle 18 gli iscritti a Rousseau voteranno sul programma del nuovo esecutivo. “dipenderà dal voto degli iscritti M5s”, ha detto Luigi Di Maio nell’incontro a Palazzo Chigi con ministri e sottosegretari uscenti del M5s, secondo quanto riportano diverse fonti alle agenzie. Un concetto che ...

Di Maio : «La nascita del governo dipenderà dal voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. Vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio

Di Maio : "La nascita del governo?Dipende dal voto su Rousseau" : Quale dev'essere il ruolo di Di Maio? "Non è che io scelga il ruolo di Di Maio. Io ritengo debba essere un ruolo di primo piano, perché è il nostro capo politico ed è giustissimo che porti avanti le politiche del M5S. Se non lo fa lui chi lo deve fare" Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo - Di Maio : «La nascita del governo dipenderà da voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. Anche il Pd si riunisce al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Crippa (Lega): «Contattati da M5S per votare no a Conte in cambio di seggi»

Rosa Perrotta ricorda la nascita del figlio : “Eravamo tutti in ansia” : Rosa Perrotta racconta il momento del parto È passato già un mese dalla nascita del piccolo Domenico, il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Il primogenito della coppia nata a Uomini e Donne si è fatto attendere parecchio, tanto che la gravidanza dell’ex tronista si è protratta più del solito. In un’intervista concessa al […] L'articolo Rosa Perrotta ricorda la nascita del figlio: “Eravamo tutti in ansia” ...

È figlio di due mamme. Ma il Viminale impugna l'atto di nascita del Tar : Il ministero dell'Interno contesta l'atto di nascita di un bimbo di 3 anni per la mancanza di un legame di sangue tra due donne. Il Viminale ha infatti impugnato in appello il decreto con cui il Tribunale del capoluogo pugliese il 21 maggio aveva respinto la prima opposizione del ministero contro la trascrizione dell’atto di nascita del bambino, fatta dal Comune di Bari nel 2017. Il piccolo è nato all’estero da una cittadina ...

Figlio di due donne - il ministero dell'Interno impugna l'atto di trascrizione di nascita : Il bambino ha 3 anni. Le due mamme hanno contratto l'unione civile all'estero. Per il Viminale "la trascrizione dell’atto di...

Bari - per figlio di due mamme il Viminale fa riaprire il caso. Nuovo ricorso : no alla trascrizione dell'atto di nascita : Il ministero dell'Interno ha impugnato la decisione del tribunale che aveva legittimato il provvedimento del Comune di Bari. Le due donne una italiana e una inglese (la madre naturale) sono unite civilmente

Figlio di due donne - il ministero dell’Interno impugna atto di trascrizione di nascita : “La trascrizione dell’atto di nascita di un minore che non ha legami di sangue con un italiano è contraria ai principi primari costituzionalmente garantiti quali sono quelli relativi al diritto alla cittadinanza italiana“. È uno dei passaggi del ricorso con il quale il ministero dell’Interno, tramite l’Avvocatura, ha impugnato in appello il decreto con il quale il Tribunale di Bari, il 21 maggio, aveva respinto la prima ...