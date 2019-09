La leghista sfegatata che non affitta ai meridionali ora si scusa | Mi è

Fonte : blogo

(Di sabato 14 settembre 2019) La signora Patrizia di Malvaglio, che, al telefono con una 28enne pugliese cui la figlia aveva promesso dire la casa, si professava "orgogliosamente, razzista e salviniana", dopo essere stata travolta dalle polemiche ha cambiato idea e ora chiedee si dice pronta a concedere la casa in affitto alla ragazza foggiana. Una lombarda a una 28enne pugliese: "Non ti affitto casa! Sono razzista al 100% e salviniana" Una donna di Robeccheto con Induno, in provincia di Milano, ha detto chiaramente a una 28enne pugliese che non le avrebbeto la casa perché meridionale. Intervistata nel corso della trasmissione radio La Zanzara, infatti, la signora Patrizia ha sostanzialmente ritrattato:"Non sono di Salvini, non sono di nessuno, mi ha fatto talmente sbroccare che non so neanche io perché mi è partito di ...

