La Fiorentina ferma la Juve | i Viola meritavano i tre punti

Fiorentina-Juventus 0-0 - Montella ferma la corsa bianconera : Finisce in parità il primo anticipo della terza giornata: al Franchi la difesa viola riesce a bloccare i Campioni d’Italia. Bene Castrovilli e Ribéry

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Ronaldo vicino al gol ma ferma tutto Pezzella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Fuori Pezzella e dentro Ceccherini. 81′ Giallo per Bentancur che ferma Castrovilli che stava ripartendo a centrocampo. 79′ Partita che ora viaggia su ritmi bassi a causa del caldo. 77′ Giallo per Castrovilli per fallo su Ronaldo lanciato in contropiede a centrocampo. 76′ Corner di Pulgar che finisce sulla testa di Milenkovic che non riesce a indirizzare la ...

Fiorentina Juventus formazioni ufficiali - CR7-Costa-Higuain confermati : Fiorentina Juventus formazioni ufficiali – La Fiorentina di Vincenzo Montella ospita la Juventus di Maurizio Sarri nel primo anticipo della 3ª giornata di Serie A. I bianconeri, che hanno conquistato gli ultimi 8 Scudetti, sono partiti forte anche nella nuova stagione, conquistando 2 vittorie nelle prime 2 giornate di campionato, e si sono portati da subito in vetta alla classifica, […] More

Fiorentina-Juventus - Montella conferma Boateng : doppia novità per Sarri : FIORENTINA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI- La 3^ giornata scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo. Aprirà le danze la sfida tra Fiorentina-Juventus, match in programma sabato alle ore 15:00. Poche novità per Vincenzo Montella, il quale si affiderà al 4-3-3 con Boateng in posizione di centravanti. Chance dal 1′ per Ribery, il quale […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Montella conferma Boateng: doppia novità per Sarri proviene ...

Fiorentina - Commisso conferma Montella sulla panchina viola : “ho sentito troppe fake news” : Il presidente della Fiorentina ha ribadito come Montella non rischi l’esonero, nonostante le due sconfitte subite in campionato Rocco Commisso conferma Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina, il numero uno viola ha ribadito la sua fiducia al proprio allenatore, nonostante le due sconfitte subite contro Napoli e Genoa. Jennifer Lorenzini/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa alla fine del mercato, il presidente ...

Davide Astori sul braccio del capitano della Fiorentina anche nel 2019-20 : la Lega ha confermato la deroga per i Viola : La Fiorentina sorride: confermata dalla Lega la deroga per indossare la fascia da capitano di Davide Astori Buone notizie per la Fiorentina: la Lega ha confermato la deroga per il club Viola, che potrà continuare ad indossare la fascia da capitano di Davide Astori. “La Fiorentina comunica con grande piacere che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del club Viola di continuare ad usare anche per la stagione 2019-20 la fascia da ...

Calciomercato Fiorentina - Boateng conferma : “Non vedo l’ora di cominciare” : “Sono felice, vediamo cosa succederà nelle prossime ore. A Firenze sta tornando l’entusiasmo? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l’ora di cominciare“. Queste le parole a Sky di Kevin Prince Boateng, che difatti conferma il trasferimento alla Fiorentina. “Voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Per questo motivo non è stato facile prendere questa decisione. Ma così è il ...

