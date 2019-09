Juventus | mostruoso effetto di CR7 | fatturato da record per Agnelli

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 14 settembre 2019)– Mentre la Serie A sta per ricominciare dopo la sosta per le Nazionali, proprio con lache darà il via nella sfida contro la Fiorentina, la società bianconera può già festeggiare un successo del club dal punto di vista finanziario. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, incrociando i dati del primo semestre bianconero con quelli del … More

gilnar76 : Milenkovic non ha dubbi: «È carico e motivato, sarà mostruoso con la #Juve» #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… - violamad79 : RT @SaraMeini: Nikola #Milenkovic a @TgrRaiToscana: “Vogliamo far punti con la #Juventus, sappiamo quanto è importante questa partita per n… - SaraMeini : Nikola #Milenkovic a @TgrRaiToscana: “Vogliamo far punti con la #Juventus, sappiamo quanto è importante questa part… -