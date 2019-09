Juventus | Douglas Costa e Pjanic infortunati | a rischio la partita con l' Atletico Madrid

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : problemi muscolari per Douglas Costa e Pjanic - per la viola si fa notare Ribery : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Giallo per De Ligt che stende Ribery che con un gioco di gambe era andato via. 16.08 Inizia il secondo tempo! 15.56 Male la Juventus, sul piano fisico soffre il ritmo della viola e gli infortuni di Douglas Costa e Pjanic fanno perdere qualità nell’undici titolare. Bene la Fiorentina con Ribery che sta salendo di condizione e mette qualità in ogni palla che tocca. A tra poco ...

Infortunio Douglas Costa - subito una tegola per la Juventus contro la Fiorentina : Infortunio Douglas Costa – Si sta giocando il primo match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Sarri ha intenzione di confermarsi dopo le prime due vittorie consecutive, gli uomini di Montella sono invece fermi a zero e hanno bisogno di muove la classifica. Nel frattempo subito una tegola per la Juventus, Infortunio per ...

Douglas Costa : 'Non ho mai trattato con altri club - darò il sangue per la Juventus' : La Juventus è stata sicuramente una delle protagoniste del calciomercato estivo, grazie sicuramente ad arrivi importanti come quelli di De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Buffon, Pellegrini e Danilo. La maggior parte degli addetti ai lavori però rimprovera il lavoro di Paratici dal punto di vista delle cessioni, in quanto i tanti esuberi della rosa bianconera sono rimasti a Torino desiderosi di dimostrare il loro valore in bianconero. Uno dei ...

Douglas Costa Juventus - accordo con lo United? Lo sfogo del brasiliano : Douglas Costa Juventus – Una risposta chiarificatrice. È quella che Douglas Costa ha deciso di affidare ai social network dopo aver letto le dichiarazioni rilasciate oggi al ‘Daily Mail’ da Giovanni Branchini. L’agente ha infatti parlato di una trattativa estiva tra il brasiliano e il Manchester United. Una notizia che l’attaccante della Juventus ha smentito con forza in una storia pubblicata […] More

Juventus - sette gare in 23 giorni : Sarri ripartirà dal turnover e dalla certezza Douglas Costa : Questo è un lunedì di riposo per la Juventus che però da domani, martedì 10 settembre, riprenderà a lavorare in vista di un periodo molto intenso di partite. Infatti, i bianconeri giocheranno ben sette sfide in 23 giorni e dunque Maurizio Sarri dovrà attingere a piene mani dalla sua rosa per permettere a tutti di riposare. Da domani, la Juve inizierà a mettere nel mirino questo periodo così intenso e il tecnico toscano dovrà decidere se ...

Juventus : Sarri lavora senza i nazionali - ma ritrova Higuain e Douglas Costa : La Juventus, questo pomeriggio, ha svolto il terzo allenamento settimanale senza i nazionali. Oggi, Maurizio Sarri ha ritrovato Gonzalo Higuain e Douglas Costa che sono tornati al JTC dopo aver goduto di due ulteriori giorni di vacanza. Il gruppo bianconero resta ancora molto ridotto vista l'assenza dei nazionali che sono attesi a Torino nel corso della prossima settimana. Solo da lunedì 9 settembre la Juve inizierà a mettere davvero nel mirino ...

Pagelle Juventus Napoli - De Ligt il peggiore : super Douglas Costa : Pagelle Juventus Napoli – La Juventus passa sul Napoli grazie ad un autogoal a tempo scaduto di Koulibaly. Partita dai due volti per i bianconeri, che dominano nel primo tempo ma subiscono la rimonta dei partenopei nella ripresa. Pagelle Juventus Napoli, i voti SZCZESNY 6 DE SCIGLIO 6 BONUCCI 5 DE Ligt 4 ALEX SANDRO […] More

Juventus - squadra a riposo : le condizioni di Douglas Costa non preoccuperebbero : Dopo la vittoria contro il Parma, la Juventus ha concesso un po' di riposo ai suoi giocatori. I bianconeri, infatti, godranno di una domenica di relax. La Juve rientrerà alla Continassa lunedì per iniziare a preparare la partita contro il Napoli. Domani, la squadra sarà al JTC nel pomeriggio e lo staff tecnico juventino comincerà a impartire i primi dettami in vista del match di sabato all'Allianz Stadium. Maurizio Sarri, anche questa settimana, ...

Parma Juventus - infortunio per Douglas Costa. Questo l’accaduto : infortunio Douglas COSTA – Finisce in anticipo il match tra Parma e Juventus per l’attaccante esterno brasiliano Douglas Costa. L’esterno è costretto a lasciare in campo in anticipo, al suo posto Juan Cuadrado. Di sicuro il tecnico Maurizio Sarri, vista l’abbondanza in attacco, non sarà preoccupato più di tanto, il reparto avanzato della Juventus è […] More