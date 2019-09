Juve mai così in rosso | Sport Mediaset | ' Debiti per 464 milioni | serve vittoria Champions'

Alex Sandro : 'Douglas uno dei più forti che abbia mai sfidato - nessun posto come la Juve' : La Juventus vanta in rosa numerosi giocatori di diverse nazionalità, in particolare con l'arrivo di Danilo dal Manchester City, i brasiliani sono diventati tre: oltre a lui infatti in rosa ci sono il centrocampista offensivo Douglas Costa ed il terzino sinistro Alex Sandro. Quest'ultimo è il brasiliano che da più tempo gioca alla Juventus, essendo arrivato dal Porto nel 2015. In un'intervista riportata da tuttojuve.com, il terzino della ...

Sarri : «Mai pensato che la Juve vincesse per gli aiuti - ho capito che ha una mentalità feroce» : Pillole della conferenza stampa di ieri di Maurizio Sarri: «Mai detto che la Juve avesse fortuna. Sempre detto che era la squadra più forte. Stando qui mi rendo conto della forza di questa squadra che è nella organizzazione e nella testa. Archivia la vittoria dopo trenta secondi e si proietta sulla prossima partita: una mentalità feroce» Paolo Tomaselli, Corriere della Sera «Non ho mai pensato che le vittorie fossero figlie di aiuti – ...

Incredibile Sarri : “Non ho mai pensato a Juve aiutata - ma sempre la più forte! A Napoli ho…” : Sarri continua a smentire alcune sue dichiarazioni del passato Maurizio Sarri torna a parlare del suo passato al Napoli e delle polemiche sorte negli anni scorsi. Continua a smentire alcune sue dichiarazioni sulla Juventus, fatte quando era tecnico del Napoli. Ecco quanto riportato dall’ANSA: “Non ho mai pensato che le vittorie della Juve fossero figlie di aiuti, ma che era la squadra più forte. Vince per la mentalità feroce. ...

CorSport : Fiorentina-Juve - Ribery titolare. Contro la Juve non ha mai perso : Mentre i compagni godevano della giornata libera, Franck Ribery si è allenato da solo nella palestra del centro sportivo viola. Sabato c’è la sfida con la Juventus. Per lui il match ha un gusto in più, scrive il Corriere dello Sport. Contro i bianconeri, infatti, FR7 non ha mai perso. “Cinque le gare in cui, in Champions League, ha incontrato i bianconeri, e pur non avendo mai messo la firma su un gol, ha sempre portato a casa ...

Juve : Sarri ritrova Ramsey - ormai è pronto per il debutto contro la Fiorentina : Conclusa la pausa nazionali, la Juventus di Maurizio Sarri sta tornando a lavorare a ranghi quasi completi, infatti all’appello mancano solo i sudamericani e Cristiano Ronaldo, reduce dal poker con la Lituania, al quale è stato concesso un giorno di riposo. Quello che sta per iniziare sarà un periodo molto intenso per i top club di Serie A impegnati in campionato e Champions League, infatti in 23 giorni si affronteranno ben sette partite. Avere ...

Douglas Costa : 'Non ho mai trattato con altri club - darò il sangue per la Juventus' : La Juventus è stata sicuramente una delle protagoniste del calciomercato estivo, grazie sicuramente ad arrivi importanti come quelli di De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Buffon, Pellegrini e Danilo. La maggior parte degli addetti ai lavori però rimprovera il lavoro di Paratici dal punto di vista delle cessioni, in quanto i tanti esuberi della rosa bianconera sono rimasti a Torino desiderosi di dimostrare il loro valore in bianconero. Uno dei ...

Juventus - che smacco di Rabiot al Paris Saint-Germain : il club parigino costretto a risarcire il giocatore francese : Il giocatore francese ha vinto la causa contro il suo ex club, che dovrà restituirgli 40.000 euro ingiustamente trattenuti nel corso della stagione passata Adrien Rabiot si prende la sua rivincita nei confronti del Paris Saint-Germain, ottenendo la restituzione di 40.000 euro trattenuti dal club parigini la passata stagione ingiustamente. Lapresse Stando a quanto riporta l’Equipe, il centrocampista della Juventus si è visto dare ...

Juve - individuato il terzino a parametro zero : sarebbe Meunier del Paris Saint Germain : La Juventus ha ricevuto molte critiche sul mercato da parte degli addetti ai lavori, non tanto per agli acquisti, ma per le mancate cessioni, che porteranno Maurizio Sarri a gestire una rosa fin troppo numerosa e soprattutto rischiano di creare problemi di bilancio per la società bianconera. Il direttore sportivo Fabio Paratici dovrà lavorare proprio in questa direzione, e nel mercato di gennaio cercare di piazzare alcuni esuberi. Di certo, ...

Juventus - Emre Can a gennaio potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain : Il calciomercato estivo per la maggior parte dei campionati europei è terminato il 2 settembre, ma come al solito l'argomento principale, soprattutto con la sosta per le nazionali, restano le trattative per il mercato invernale. Una delle società più chiacchierate a riguardo è sicuramente la Juventus, in merito soprattutto alle cessioni che il direttore sportivo Fabio Paratici non è riuscito a realizzare. Proprio la ricca rosa a disposizione di ...

Wanda Nara fa luce sul futuro di Icardi : “con l’Inter non è divorzio - ma pausa di riflessione. Torna in Italia! Juventus? Mai” : Wanda Nara fa luce sul futuro di Mauro Icardi: la moglie/manager del giocatore parla di un possibile ritorno in Italia, fra un anno, con l’Inter come prima opzione. Fra il club e il giocatore solo ‘una pausa di riflessione’ “Non è un divorzio, Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Wanda Nara Torna a parlare ...

Juventus - Paratici svela il futuro di Dybala : “Paulo? Sono sicuro ormai…” : Juventus – Prima del delicato match in programma questa sera contro il Napoli, Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, si è concesso ai microfoni di ‘Sky Sport’ per fare il punto sulle trattative più calde del mercato bianconero a poco più di due giorni dalla chiusura della finestra estiva. Parole importanti sul futuro di Dybala e sul gruppo bianconero. […] More

Tuttosport : Juve-Napoli ha mostrato un calcio europeo - in cui le partite non finiscono mai : Matteo Marani su Tuttosport ha raccontato come è emerso da questa prima sfida tra Juve e Napoli. Una sfida arrivata secondo alcuni troppo presto e che avrebbe dovuto mettere in evidenza dei ritardi di preparazione dei bianconeri e invece ha mostrato un grande Higuain tornato a brillare, come sempre quando fa coppia con Sarri In una partita molto pazza, con un primo tempo dominato dalla Juve e un secondo comandato dal Napoli, si sono viste cose ...

Repubblica : il mai amato (dalla Juve) Ancelotti sa usare i ferri del mestiere e potrebbe farlo stasera : Juventus-Napoli significa Sarri contro Ancelotti. Ma i due allenatori hanno un percorso diverso. Quello del tecnico partenopeo, scrive Repubblica, è inverso rispetto all’allenatore di Figline Valdarno. “Prima la Juve dove non vinceva, poi i trionfi in giro per il mondo, infine Napoli”. Anche Ancelotti, come Sarri, è alle prese con amori impossibili o atipici. Quello con i tifosi della Juve non è mai nato, anzi, il tecnico è ...