Jack Ma | il milionario dice ‘addio’ alla sua azienda trasformandosi in una rockstar

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) È al 21esimo posto nella classifica di Forbes dei più ricchi del mondo ed è l’uomo più facoltoso della Cina. Ma ora la vita diMa sta per cambiare. Lo scorso martedì infatti, il miliardario ha detto addiosua società, l’Alibaba, lasciando il ‘comando’ al CEO Daniel Zhang. Una festa per la “pensione” con 80 mila persone e soprattutto non proprio un addio ma, parole sue, “l’inizio di un nuovo capitolo”. A un certo puntoMa si è presentato su un grande palco con la”A Band” (cioè un gruppo “rock” formato da lui e da altri quattro dirigenti della Alibaba) e ha iniziato a cantare. Che sia l’inizio di una vita da rock star? L'articoloMa, il‘addio’suain unaproviene da Il Fatto Quotidiano.

