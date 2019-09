Islam radicale | rimpatriati 5 nordafricani da Imperia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Fabrizio Tenerelli Sono cinque idalla Questura di, in quanto a rischio di radicalizzazione in carcere. Si tratta di pregiudicati tunisini e marocchini nel mirino della Digos e della Polizia Postale Foto di soldati che imbracciano armi, ma anche disegni che inneggiano la jihadica, come una riproduzione della torre Eiffel di Parigi, con angelo posto sulla sommità, quasi come presagio di un attentato terroristico. Sono tutti indizi che non sono passati inosservati agli agenti della Digos, e soprattutto agli uomini Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (Casa), che riveste il ruolo di fonte e sede del monitoraggio finalizzato all'osservazione di quei soggetti che manifestano vicinanza ad associazioni terroristiche o comportamenti riconducibili all'estremismo religioso tali da ritenerli a rischio radicalizzazione. Così è stato per ...

simo_cg : @aurora_uras @distefanoTW Chi diffonde idee di odio??? come mai ( se non pesantemente segnalate ) queste cose non ac… - planetpaul65 : RT @LaStampa: Nella valle di Hunza, occupata dal Pakistan, resiste l’esperimento di una comunità eco-femminista che sfida l’Islam radicale.… - roel1960 : @CucchiRiccardo Non mi pare di aver letto parole di odio verso chicchessia , meno che mai verso “l’Islam radicale”… -