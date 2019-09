Iraq | militare italiano muore per un malore improvviso

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Giuseppe Aloisi Unè deceduto ina causa di un malessere imprevisto. Roberto Marfè, che era di Casoria, lascia pure una moglie. Cordoglio è stato espresso da parte delle Forze Armate e del Ministero della Difesa Un "capo di prima classe" della marinaitaliana è deceduto nel pomeriggio di ieri. Si tratta di Roberto Marfè, che è morto in, dov'era incaricato nell'esercito della nostra nazione. La causa del decesso è già nota: un malessere inatteso. Il, per via del, era stato soccorso mediante le "prime cure",da alcuni membri del personale sanitario presenti a Baghdad, che è la città in cui Roberto Marfè stava svolgendo il proprio lavoro, così come si apprende dall'Adnkronos. Ma non c'è stato nulla da fare. I familiari di Marfè che, come riportato su Leggo, proveniva da Casoria, quindi dalla Campania, sono stati messi al ...

