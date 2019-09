Io e Te di Notte | anticipazioni e diretta della prima puntata di sabato 14 settembre 2019

Fonte : blogo

(Di sabato 14 settembre 2019) Io e Te, il talk show dell'estate di Rai 1, torna in onda col pigiama. Da oggi, 14, Io e Te diterrà compagnia al pubblicoseconda serata dell'Ammiraglia per tredici puntate. A partire dalle 23.50, diviso in due parti dall'edizionedel Tg1, il programma riprende da dove si è concluso, accogliendo ospiti che si confesseranno davanti alle telecamere tra aneddoti, memorie e canzoni. Blogo seguirà inla trasmissione, fornendo al termine di essa la consueta recensione. Io e Te di, laparte Pierluigi Diaco si adeguerà al nuovo orario, scoprendo insieme ai suoi ospiti latiloro personalità ancora inesplorati. Il primo ospite sarà Rocco Siffredi, la cui intervista precederà l’angoloposta indirizzata a Sandra Milo, che non perderà l’occasione di rispondere ad argomenti anche “scomodi”, in un’atmosfera notturna, molto ...

