Inter-Udinese | Conte mette le cose in chiaro | “sento troppe fesserie | qui nessuno ci

E’ un’Inter solida in tutti i… Sensi - Udinese domata con il minimo sforzo : Conte è primo in classifica : Il centrocampista nerazzurro regala i tre punti all’Inter nel match di San Siro, decisivo un suo colpo di testa alla fine del primo tempo Stefano Sensi si è già preso l’Inter, diventando in pochi mesi un pilastro del centrocampo di Antonio Conte. Il giocatore nerazzurro è l’autentico protagonista del match di San Siro, deciso da un suo colpo di testa arrivato alla fine del primo tempo. Claudio Grassi/LaPresse Udinese ...

Inter-Udinese - Conte : “Leggo troppe fesserie - dobbiamo fare il nostro percorso e non pensare a niente” : “Ci sarà da lottare in ogni partita, dovremo essere bravi. E’ stato un incontro molto difficile, contro una squadra forte che dispone di giocatori forti anche fisicamente. Potevamo essere più cinici, ma i tre punti sono comunque meritati. Loro sono stati bravi a rimanere in partita fino alla fine, sono stati bravi nelle ripartenze con Fofana, un giocatore che conosco bene”. Queste le parole Antonio Conte a Dazn al termine ...

Inter-Udinese - Tudor : “L’espulsione? De Paul ci è rimasto male” : “La squadra ha dato tutto fino all’espulsione che ha deciso la partita. Nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo avuto anche qualche occasione per pareggiare. C’è delusione ma ho fiducia per il futuro e per le prossime tre partite”. Sono le parole del tecnico dell’Udinese Igor Tudor ai microfoni di Dazn al termine della gara persa a Milano. “L’espulsione? Rodrigo ci è rimasto molto male, ho ...

Inter-Udinese 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : a San Siro torna Bobo Vieri. Ah - no - è Sensi… [FOTO] : Inter-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Terzo ed ultimo anticipo del sabato di questa terza giornata di Serie A. A San Siro di fronte Inter e Udinese, Conte contro Tudor, ex compagni alla Juventus. Il primo vuole rimanere a punteggio pieno dopo i successi contro Lecce e Cagliari, il secondo proverà a fare lo sgambetto ad un’altra milanese dopo la vittoria sul Milan alla prima. Finisce 1-0, l’Inter vince ancora grazie ...

Inter-Udinese 1-0 : De Paul si fa cacciare - Sensi incorna il primato in classifica : Nerazzurri a punteggio pieno dopo tre giornate, la squadra di Tudor non sfigura ma l’argentino la lascia in inferiorità per quasi un’ora

Inter-Udinese 1-0 - le pagelle nerazzurre : Sensi decisivo - bene Politano : Si è appena concluso l'anticipo della terza giornata di Serie A disputato allo stadio Meazza di Milano tra Inter e Udinese sul risultato di 1-0, grazie al gol messo a segno da Stefano Sensi al 44'. I nerazzurri volano in testa alla classifica con 9 punti, portandosi a +2 sulla Juventus. I friulani restano a quota tre punti. La settimana prossima l'Inter sarà di scena nel derby di Milano sabato alle ore 20:45, mentre i friulani ospiteranno alla ...

Serie A - anticipo Inter-Udinese 1-0 : 22.45 Inter a punteggio pieno e +2 sulla Juventus. I nerazzurri di Conte battono 1-0 l'Udinese e confermano le ambizioni di primato dell'allenatore. Debutta Godin dal 1', Politano con Lukaku,Sanchez entra al 79'. Martedì c'è la Champions. Avvio di marca interista: palo di Politano e volo di Musso su Sensi. Handanovic risponde a Walace.Svolta al 35': De Paul schiaffeggia Candreva e col Var è rosso. Al 44' Sensi di testa segna su assist di ...

