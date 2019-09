Inter TV entra nella offerta DAZN in Italia

Misterioso oggetto Interstellare forse entrato nel Sistema solare : si sta avvicinando : Grazie al suo telescopio l'astronomo dilettante Gennady Borisov ha scoperto un Misterioso oggetto a circa tre Unita Astronomiche di distanza dal Sole. In base alle prime misurazioni si tratterebbe di un oggetto interstellare, proveniente dalla direzione della costellazione di Cassiopea. Si tratterebbe del secondo di questo tipo mai rilevato, dopo il "sigaro spaziale" Oumuamua intercettato nel 2017.Continua a leggere

Danilo Toninelli ha molta fiducia in sé : "Da quando sono entrato al ministero..." - Intervento misterioso : Era con discreta approssimazione il peggiore e più improbabile dei ministri del governo M5s-Lega. Si parla ovviamente del grillino Danilo Toninelli. Hanno provato a farlo fuori dal dicastero della Infrastrutture un po' in tutti i modi, pentastellati compresi, ma ha resistito fino all'ultimo, fino a

Eca - terremoto nel calcio. Fuori Gazidis - entra Zhang : Inter - altra vittoria sul Milan : Porte girevoli a Milano per quanto riguarda le cariche nell'ECA. L'Associazione dei Club Europei di calcio (il cui presidente è Andrea Agnelli) ha estromesso dal board esecutivo l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il dirigente sudafricano, una dell

Inter : possibile la cessione di Gabigol - in entrata Milinkovic-Savic obiettivo numero uno : L'Inter è sicuramente la grande protagonista di quest'ultima settimana di calciomercato. Ieri i nerazzurri hanno ufficializzato gli acquisti di Cristiano Biraghi, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro dalla Fiorentina, e di Alexis Sanchez, arrivato in prestito secco dal Manchester United. Non è finita qui, però, visto che nelle intenzioni della società nerazzurra c'è quella di fare un ultimo regalo al ...

Inter - i dirigenti sarebbero furiosi con Icardi : il centravanti continua a rifiutare tutti : L'Inter continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcune operazioni importanti sia per quanto riguarda il mercato in entrata che per quanto concerne il mercato in uscita. E uno dei nomi più discussi continua ad essere Mauro Icardi che ormai è fuori dal progetto nerazzurro come, tra l'altro, ribadito in più di una circostanza dai vertici del club meneghino. Non ...

Incidente sulla Roma-Fiumicino - autostrada chiusa in entrambe le direzioni : Interviene l'eliambulanza : L'autostrada A91 «Roma-Fiumicino» è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità dell'uscita per l'aeroporto (km 18), a causa di un Incidente...

Acquista una scrivania su Internet - quando la smonta per farla entrare in casa fa una scoperta incredibile : Un rabbino del New Heaven aveva bisogno di una scrivania e, per questo, ha deciso di cercarla su internet. quando ha trovato quella che faceva al caso suo l’ha Acquistata da una donna con cui si è messo in contatto per definire l’appuntamento per il ritiro. quando è arrivato a casa si è accorto che avrebbe dovuto smontarla per farla entrare nella stanza perchè le dimensioni della scrivania erano troppo grandi. E qui che ha avuto la sorpresa: ...

Calciomercato 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

Aurora Ramazzotti Interrompe le vacanze per un’emergenza : ‘Devo rientrare in Italia’ : vacanze interrotte per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due si stavano godendo alcuni giorni di vacanza a Mykonos, in Grecia, come si evince dai loro profili Instagram, ma per un’emergenza – la cui natura non viene specificata dalla figlia di Eros e Michelle – sono dovuti tornare in Italia prima del previsto, peccato che qualcosa sia andato storto e il rientro sia stato molto più difficoltoso del previsto. ...

Aurora Ramazzotti costretta a Interrompere le vacanze : «Dobbiamo rientrare per un'urgenza» e i fan si preoccupano : Aurora Ramazzotti costretta a interrompere la vacanza a causa di un'urgenza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha raccontato in alcune stories di Instagram di essere stata...

Inter - ufficiale : Lukaku sarà il nuovo centravanti - contratto fino al 2024 : L'Inter ha ricominciato a muoversi con forza sul mercato. I nerazzurri, infatti, hanno chiuso l'acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United, battendo al fotofinish la Juventus, bloccata dal rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi in Inghilterra. Il centravanti belga è atterrato nella notte a Milano, accolto da tanti tifosi del club meneghino. Questa mattina, poi, il classe 1993 ha sostenuto tutto l'iter relativo alle visite mediche e poco fa è ...

Inter - nessun ripensamento : Icardi non rientra nel progetto : Il futuro di Mauro Icardi è sempre meno a tinte nerazzurre. Se il giocatore continua a nutrire ancora qualche speranza di restare all'Inter anche nella prossima stagione, di diverso parere è la società nerazzurra. Il club sta cercando di farlo capire in ogni modo al centravanti argentino, rimasto fuori dalla lista dei convocati per la tournéé in Asia. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, hanno sottolineato ...

Professore è in classe entra il preside lo Interroga sul Decamerone - quello che accade dopo è sconvolgente : Una vicenda a dir poco discutibile quella che è accaduta a Torino in una scuola che tiene corsi serali. Un Professore era in classe e stava spiegando che voti aveva dato agli alunni. Ad un certo punto è entrato il preside che non ha condiviso come il Professore stava impiegando il tempo e lo ha interrogato sul Decamerone. Cosimo Scarinzi, che è il coordinatore della Cub Scuola ha raccontato cosa è accaduto: «Il preside entra durante ...