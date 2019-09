Inter | non solo Sanchez e Lukaku | a gennaio potrebbe arrivare Matic dal Manchester United

"Dopo Genova non possiamo essere così superficiali" - le Intercettazioni degli indagati per i report sui viadotti : Falsificavano i documenti con disinvoltura e superficialità “in spregio alle loro finalità di sicurezza”. Lo scrive il gip di Genova nell’ordinanza sui falsi report sui viadotti che ha portato a nove misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta bis che riguarda i documenti “ammorbiditi” sulle condizioni dei viadotti gestiti da Autostrade.In una conversazione del 20 novembre 2018 Andrea ...

Inter-Udinese - Conte ammette : “Sanchez va riportato ai suoi livelli. Icardi? Non è giusto che ne parli” : L’allenatore dell’Inter ha presentato la sfida con i bianconeri di domani, soffermandosi su alcune individualità Sei punti in due partite, l’Inter di Antonio Conte ha iniziato benissimo la stagione, issandosi in testa alla classifica insieme a Torino e Juventus. Credits: Instagram @Mauroicardi Domani sera a San Siro arriva l’Udinese, l’ultimo banco di prova prima del derby, un esame da passare a pieno voti per ...

Quel che non scriviamo in Internet : Quel che non scriviamo in Internet Quando muore qualcuno non cambia niente. Smette di esistere, e salvo qualche situazione un po’ imbarazzante con i social network tipo un walltext di “condoglianze”, svanisce nel nulla. Il mondo prosegue come se non fosse mai esistito e galoppa verso nuove notizie, nuove indignazioni, nuove condivisioni. Per i parenti di Quella persona è un’esperienza allucinante. Il mondo ti concede una, forse due settimane ...

L’Intervista choc di Ornella Vanoni : Ornella Vanoni al settimanale “Vanity Fair” è un fiume in piena e racconta la sua vita: “Avanza un esercito di pseudo modelle magre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato” una Ornella Vanoni scatenata a ottantacinque primavere parla delle donne moderne, i soldi guadagnati e persi nella sua carriera e dei suoi amori e del rapporto con la droga. Le donne moderne provocano una moria di ...

Rebic : “Io all’Inter? Con loro ha parlato il mio agente - appena ho saputo del Milan non ho esitato” : “Voglio ringraziare tutti per essere arrivato qui in questo grande club. Spero che faremo una grande stagione. Conosco e apprezzo da tempo la storia del Milan“. Queste le prime parole di Ante Rebic da giocatore rossonero. L’attaccante arrivato dall’Eintracht Francoforte è stato presentato oggi alla stampa e ai tifosi. “Il primo con cui ho parlato è stato Boban: è stato importante, mi ha dato qualche dritta. Il ...

Inter-Udinese - Tudor : “Non dobbiamo andare a Milano e subire. Lukaku pericolo numero uno? Non è il solo” : “L’Inter ha grandi giocatori, che costano tanto. Ma non dobbiamo andare a Milano e subire”. Igor Tudor, allenatore dell’Udinese si aspetta una partita coraggiosa dai suoi, nonostante sia consapevole della forza dell’avversaria, guidata tra l’altro da un suo ex compagno, Antonio Conte: “Conte è uno degli allenatori più forti al mondo, come lo stadio di Milano uno dei più belli. Lukaku non è ...

Barbara d'Urso : "Io e Mara Venier non abbiamo mai litigato. Vorrei Intervistare il premier Conte" : Anche per questa stagione televisiva 2019/20, Barbara d'Urso è pronta a farsi in quattro: lunedì 8 ha debuttato con Pomeriggio Cinque, mentre domenica 13 esordirà con Domenica Live e in prime time con Live - Non è la d'Urso. In primavera invece condurrà ancora una volta il Grande Fratello.Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha commentato così l'impegno della domenica sera:prosegui la letturaBarbara d'Urso: "Io e Mara Venier ...

Allegri - si gode la Serie A da spettatore : “non mi sono pentito di aver lasciato la Juventus. Inter? Con Conte è da scudetto” : Dopo l’addio alla Juventus, scelta della quale spiega di non essersi pentito, Massimiliano Allegri si gode la Serie A da spettatore: l’ex allenatore bianconero promuove l’Inter come candidata per lo scudetto Dopo diversi anni di intenso lavoro in panchina, Massimiliano Allegri si gode un po’ di meritato relax lontano dai campi da gioco. L’ex allenatore della Juventus guarda il calcio da spettatore, godendosi ...

Razzismo - Zhang difende la lettera degli ultras dell’Inter a Lukaku : «Non volevano offendere» : Zhang si è immediatamente ambientato in Italia. Il presidente dell’Inter – come scrive l’Associated Press – ha difeso il comunicato diffuso dalla Curva a proposito dei buu razzisti nei confronti di Lukaku. Gli ultras hanno spiegato al centravanti dell’Inter che i buu in Italia non sono manifestazioni di Razzismo ma semplicemente un modalità di tifo. Zhang dice che il principio di non discriminazione è iscritto nel ...

Roghi tossici - un altro caso a Battipaglia. Assurdo che lo Stato non Intervenga : Poco fa mi è arrivata la notizia dell’ennesimo rogo tossico in un impianto di rifiuti nella notte: questa volta di pneumatici a Battipaglia. Rilevanti le quantità incendiate. Gli pneumatici sono costituiti da gomma vulcanizzata, acciaio e tessuti. La loro combustione genera micidiali polveri sottili che contengono vari inquinanti: dagli incombusti, la cui natura è la più varia, ai Cov (composti organici volatili), agli Ipa (idrocarburi ...

Inter - Lukaku : “Non volevo più stare in Inghilterra” - e poi svela una novità sul suo sistema digestivo : “L’Inter è la squadra di cui ho bisogno. Era il momento perfetto per me per lasciare l’Inghilterra, non volevo più stare lì. Scudetto? Pensiamo partita per partita, ma devono capire che ogni volta che una squadra affronta l’Inter è una battaglia”. Sono le parole, a ESPN, del nuovo attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, già decisivo in nerazzurro con due reti nelle prime due gare. “C’è un gruppo ...

Il buco nero al centro della galassia si sta ‘abbuffando’ di nubi Interstellari : non capiamo perché : Il buco nero supermassiccio Sagittarius A* al centro della nostra galassia è diventato inaspettatamente 'affamato' e si sta 'abbuffando' di gas e polvere interstellare. Questo è quanto hanno notato gli esperti dalle osservazioni degli ultimi anni e adesso stanno cercando di capire cosa stia succedendo.Continua a leggere

Tacconi : “Scudetto? Basta che non vince l’Inter… Se Conte avesse saltato avrebbe perso i capelli…” : Stefano Tacconi scatenato. L’ex portiere della Juventus ha parlato della Vecchia Signora ai microfoni di Radio Bianconera, lanciando diverse frecciate a Conte e all’Inter. Queste le sue parole. “Scudetto? Secondo me quest’anno la Juve deve mollare qualcosa, altrimenti non credo che riuscirà a vincere tutto. Credo che punteranno nettamente sulla Champions League e sulla Coppa Italia. Diamo un po’ di beneficenza anche ...

Roberto Gualtieri - Alessandra Mussolini rivela un dettaglio inquietante : "Non Interagisce - scrive e basta" : Emerge un dettaglio sul neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Un dettaglio che si è lasciata sfuggire Alessandra Mussolini ai microfoni della Zanzara. Su Radio 24, l'ex europarlamentare ha raccontato un aspetto nascosto di Gualtieri: "Io lo conosco molto bene perché ha fatto 1500 viaggi con