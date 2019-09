Indagini sugli abusi sessuali negli USA | lo sport al vaglio del Dipartimento di

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) Novità sullo scandaloche ha sconvolto la ginnastica artisticaUSA. Ildi Giustizia Statunitense ha infatti avviato un’indagineolimpiciStates, come riporta il Wall Street Journal tutto è nato dallescaturite dallo scandalo Larry Nassar, medico della Nazionale di artistica femminile che tra il 1996 e il 2014 ha abusato di oltre 350 atlete tra cui alcune big come Simone Biles, Aly Raisman e Gabby Douglas. Nassar sta scontando l’ergastolo, nel frattempo ildi Giustizia sta studiando le “carenze, nel senso più ampio del termine, del sistema olimpico quando si tratta di rispondere ai segnali di un diffuso abuso di minori”. Il focus non è dunque soltanto sulla Polvere di Magnesio ma sulloa stelle e strisce in generale anche perché altre discipline come nuoto, judo, ...

