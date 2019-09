Incendio Avellino | primi dati dell’analisi aria | nessun allarme

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019)superamento dei valori limite di legge per varie sostanze inquinanti nell’: è quanto comunica l’Arpac, agenzia regionale per l’ambiente, dopo le rilevazioni eseguite adin seguito all’di ieri in una fabbrica di materiale plastico. Isono relativi a idrogeno solforato, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, toluene, mentre per le concentrazioni di diossina gli esami richiedono più tempo e i risultati sono previsti per domani. Le stazioni fisse di monitoraggio, normalmente operanti nel capoluogo irpino, non hanno registrato finora superamenti dei valori limite per le concentrazioni di polveri sottili: tutti isono disponibili sul sito dell’Arpac. L'articoloMeteo Web.

