In montagna nel 2019 c' è stato un morto al giorno

Incidenti in montagna : escursionisti bloccati in alta Valle Soana - recuperati nella notte : recuperati i due escursionisti – un 30enne e un 42enne – rimasti bloccati ieri in alta Valle Soana: il soccorso alpino li sta portando a Valle. Sono entrambi in buone condizioni di salute. L’allarme è scattato ieri sera, quando i due, dalla Cima Fer (2.600 metri di altezza), non sono più riusciti a fare ritorno a Valle. Le squadre hanno impiegato oltre tre ore di salita per raggiungerli, dovendo compiere l’ultimo tratto ...

montagna : pastore disperso nel Cuneese - proseguono le ricerche : In corso le ricerche del pastore disperso da mercoledì a Paesana, nel Cuneese. L’uomo era partito nel pomeriggio alla ricerca della mandria di mucche, ma non ha fatto ritorno. Oggi le operazioni del Soccorso alpino piemontese sono guidate da un gruppo di specialisti in ricerca che stanno coordinando oltre 20 tecnici impegnati sul campo con due unità cinofile. In particolare si è deciso di concentrare le ricerche in una zona in cui un ...

Basket - Mondiali 2019 : verso Italia-Serbia. Sacchetti : “La squadra più forte”. Belinelli : “Una montagna da scalare” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani (ore 13.30) scenderà in campo a Foshan (Cina) per affrontare la Serbia ai Mondiali 2019 di Basket. Gli azzurri, reduci dalle belle vittorie contro Filippine e Angola che hanno garantito la qualificazione alla seconda fase, andranno a caccia dell’impresa contro la corazzata slava che è una delle grandi favorite per la conquista del trofeo. La nostra Nazionale proverà a tenere testa ai ...

Incidenti in montagna : scivolano in scarpata nel Veronese - salvati dal Soccorso Alpino : Due persone sono state tratte in salvo dal Soccorso Alpino di Verona allertato nella tarda serata di ieri dalla Centrale del 118: sono scivolate a una quarantina di metri in una scarpata a Roncà. Due fratelli, di 31 e 29 anni, di Arzignano (VI), hanno bucato una gomma della macchina: sono scesi e si sono incamminati lungo la piccola strada in collina, finché uno è scivolato sul ciglio per alcuni metri, cadendo da un salto di una decina e ...

Un disperso nella montagna nel lecchese : ricerche in corso : Un uomo è disperso da ieri nelle montagne del lecchese. Luca D’Addario, 49 anni – informa l’agenzia di emergenza urgenza – ha lasciato la propria auto alle 10 di ieri nel parcheggio accanto al ristorante del rifugio Porta alla piana dei Resinelli (Abbadia Lariana) per poi probabilmente dirigersi verso il bivacco Ferrario, ma non è più rientrato. Le ricerche sono iniziate ieri alle 20 anche con l’ausilio ...

montagna - alpinista precipita dalla ferrata del Mormol nel Bellunese : morto : precipita dalla ferrata del Marmol e muore. Poco prima delle 14 la Centrale del 118 è stata allertata per una persona precipitata dalla ferrata del Marmol in prossimità della vetta della Schiara. Partito questa mattina alle 7.30 dal Rifugio Settimo alpini con altri sei connazionali, con i quali stava passando una settimana sulle Dolomiti con l’obiettivo di salire varie vie ferrate, un turista francese di 53 anni aveva percorso con il ...

montagna - frana sentiero nel Bellunese : prete scivola - messo in salvo : Il Soccorso alpino della Val Pettorina è stato allertato per un escursionista scivolato in una scarpata a seguito del franamento di un tratto del sentiero a Rocca Pietore (Belluno). Durante una passeggiata con il gruppo parrocchiale lungo il sentiero numero 682 che porta al Rifugio Sasso Bianco, mentre con altre due persone si trovava davanti rispetto al gruppo, alcuni metri della traccia sono franati e un prete di 31 anni di Quarto ...

montagna : escursionista si perde sopra Solagna - salvato nella notte : Il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dalla Centrale del Suem di Treviso, su segnalazione del commissariato di Bassano del Grappa, per un uomo in difficoltà. Incamminatosi sopra l’abitato di Solagna lungo il sentiero numero 944, il 57 anni di Bassano del Grappa (VI) era arrivato sulle Creste di San Giorgio: al momento di scendere aveva però sbagliato itinerario, prendendo un sentiero dismesso, sempre in quota a ...

montagna - Belluno : soccorsi escursionisti in Val Tovanella : Il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato questa mattina dalla Centrale del Suem per due escursionisti bloccati nella parte alta di Val Tovanella: i due, entrambi di San Donà di Piave (VE erano partiti dal Bivacco Campestrin e per Forcella Bella erano scesi al Bosconero. Invece di salire a Forcella del Mat e scendere di nuovo al Campestrin, sono invece saliti a Forcella Tovanella. Una volta in cima hanno iniziato a scendere verso ...

Tragedia in montagna - Sonia precipita nel vuoto davanti agli amici : La donna si trovava a circa 3.300 metri e stava scendendo, quando è caduta nel vuoto per oltre un centinaio di metri. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, del quale non sono ancora chiare le cause: Sonia Bof potrebbe essere scivolata, ma potrebbe anche essersi staccato uno dei chiodi della parete rocciosa. Illesi, ma sotto choc, i compagni di cordata, che sono stati riportati a valle in elicottero. Sonia Bof – un’esperta ...

montagna : recuperati nella notte 2 escursionisti dispersi sul Monte Amaro : Sono stati recuperati poco prima della mezzanotte i due escursionisti di 27 e 28 anni, rispettivamente di Pescara e Cepagatti, bloccati sul Monte Amaro, la cima più elevata della Majella, in Abruzzo. I ragazzi si allontanati dal resto della comitiva di amici per fare una piccola escursione, tuttavia hanno perso il sentiero a causa della nebbia e si sono ritrovati nella Rava della Vespa, località situata sul versante di Santa Eufemia e ...

Incidenti in montagna : escursionista trovato morto nel Bresciano : Il Soccorso Alpino ha individuato nella zona di Cima Aviolo, a 2.870 metri di quota, sopra Edolo (Brescia) il corpo senza vita di un escursionista che ieri non aveva fatto rientro a casa. L’allarme è stato lanciato dalla moglie nella tarda serata di ieri, dopo i vani tentativi di contattare l’uomo. Il corpo dell’escursionista è stato localizzato questa mattina dagli uomini del Soccorso Alpino dopo aver avvistato l’auto ...

L’Aspromonte ‘si tuffa’ nel mare della Costa Viola : l’11 agosto un’escursione dalla montagna alla spiaggia : Domenica 11 agosto, in Calabria, si terrà un’escursione di circa 19km che collegherà il cuore del Parco Nazionale delL’Aspromonte con la sabbia della spiaggia della Costa Viola. “Aspromonte, un Parco in mezzo al mare”, riporta una nota dell’Ente parco, sarà un momento di partecipazione ed aggregazione denso di significati storici e sociali. Per anni si è discusso sul potenziale valore turistico ed economico della ...