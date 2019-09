Il water d' oro di Maurizio Cattelan è stato rubato dal Blenheim Palace

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) Ild’oro 18 carati firmato dache era esposto nel, nel Regno Unito, ènella notte. E poiché era funzionante come un qualsiasi vaso sanitario in ceramica, al furto è seguito l’allagamento di parte del palazzo, che è patrimonio dell’Unesco. L’opera intitolata “America” era stata già esposta al museo Guggenheim di New York, nonché offerta in prestito al presidente Donald Trump (che per arredare la Casa Bianca aveva chiesto un Van Gogh). La mostra dinell’Oxfordshire ha aperto giovedì e per il furto èarreun uomo di 66 anni, ma ildorato non èrecuperato.“I criminali sono entrati nella notte nel palazzo e hanno lasciato la scena attorno alle 4.50. Nessuno è rimasto ferito”, ha ...

