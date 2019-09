Il Viminale apre il porto sicuro di Lampedusa | la Ocean Viking può entrare

Fonte : agi

(Di sabato 14 settembre 2019) Dopo sei giorni di attesa in mare con a bordo 82 migranti soccorsi al largo delle coste libiche, le autorità italiane hanno assegnato allaun. Si sta valutando ora se farladirettamente neldell'isola o se fare il trasbordo dei migranti su motovedette della Guardia Costiera. Le ong che gestiscono l'imbarcazione di soccorso, Medici senza frontiere e Sos Mediterranee, hanno espresso "sollievo" per il sospirato via libera deldove c'è ora un nuovo ministro, Luciana Lamorgese. "Laha appena ricevuto istruzioni dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma di procedere a, designata come Luogo di sicurezza per gli 82 sopravvissuti salvati in due operazioni Sar" l'8 settembre, ha twittato Sos Mediterranee. "Por fin", finalmente, ha esultato un'altra ong, Open Arms. "C'è voluto un ...

