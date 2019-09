Il Segreto anticipazioni | PRUDENCIO si interessa a una nuova donna | ecco chi è

Anticipazioni il Segreto - Puntate Spagnole : Fernando è Vivo e Rapisce i Figli di Maria! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: anche questa volta Fernando non è veramente morto e decide di manifestarsi di nuovo a Puente Viejo nel modo più terribile in assoluto. C’è molto movimento a Il Segreto, dopo l’attentato di Fernando contro Maria, ma anche contro Carmelo, Irene e Severo. Il perfido uomo ha piazzato una bomba in un monastero ma alla fine è rimasto vittima lui stesso di quanto aveva programmato. Eppure, sembra ...

Il Segreto - anticipazioni Spagna : Marcela tradisce Matias con Tomas : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato spagnolo in onda da tanti anni su Canale 5. Le anticipazioni sulle puntate trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 settembre in Spagna, rivelano che Marcela Del Molino e Tomas De Los Vivos dimostreranno di avere una relazione extraconiugale, tanto da temere di essere scoperti da Matias Castaneda, in arrivo a breve a Puente Viejo. Il Segreto: Tomas teme il ritorno di Matias Le ...

Il Segreto anticipazioni dal 15 al 21 settembre 2019 : Roberto tradisce Maria : Il Segreto, puntate dal 15 al 21 settembre – Ultime anticipazioni: Roberto non si presenta al luogo convenuto, Maria ritorna alla Villa e prende una decisione importante Cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto dal 15 al 21 settembre? Proprio nel momento in cui Maria Castaneda avrebbe potuto abbandonare Puente Viejo, Roberto si tirerà […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 15 al 21 settembre 2019: Roberto tradisce Maria ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 14 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 14 settembre 2019: Dopo essersi ferito, Isaac si reca al dispensario e lo accompagna Matias. Elsa cerca invano di trovare il dottor Zabaleta e alla fine è obbligata ad essere lei a mettere dei punti ad Isaac. Alvaro intanto fa ancora il doppio gioco e, seguendo il consiglio della perfida Antolina, dona ad Elsa una spazzola. Maria e Roberto mentono ancora a tutti e, insieme a Raimundo, vanno a ...

Il Segreto anticipazioni 14 settembre 2019 : Antolina spiega ad Alvaro come conquistare Elsa : Antolina ha tutto sotto controllo e sa come far capitolare il cuore di Elsa. Spinge così Alvaro a comportarsi come lei gli consiglia.

Il Segreto anticipazioni 13 settembre 2019 : Maria mente a Francisca per salvarsi : Maria e Roberto mentono a Francisca, dicendole che non lasceranno la Spagna. Severo e Carmelo raccontano a Pedro Molero che Eustaquio e Lamberto sono fuggiti in Portogallo.

Il Segreto - Alvaro chiede a Elsa di sposarlo : anticipazioni trame dal 15 al 20 settembre : Dopo aver ripreso la messa in onda in maniera regolare in seguito alla pausa estiva di due settimane, la soap opera iberica Il Segreto ora ricomincia a essere trasmessa stabilmente tutti i giorni della settimana: attenzione però, perché il sabato e la domenica la serie è in tv in orari diversi rispetto a quelli della settimana feriale normale. Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì, sempre alle 16.10, su Canale 5. La domenica la trasmissione ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 13 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 13 settembre 2019: Saul e Pedro vengono separati, ma l’Ortega pensa ancora di voler portare a compimento le sue minacce di uccidere il nemico. Donna Francisca e Fernando sono certi di avere sotto controllo Maria e Roberto, visto che i due fanno credere di volersi stabilire a Puente Viejo e acquistare là una casa. Antolina illustra ad Alvaro come conquistare Elsa, in modo che poi la sposi e la ...

Anticipazioni Il Segreto : Berengario innamorato lascia il sacerdozio : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Don Berengario ritrova il suo grande amore Marina e scopre di essere padre Don Berengario fa un annuncio inaspettato a tutti gli abitanti di Puente Viejo. Un passo importante quello che compie il prete, secondo le ultime Anticipazioni spagnole de Il Segreto. Scendendo nel dettaglio, il sacerdote dimostra di essere ancora […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Berengario innamorato lascia il sacerdozio ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : MARIA ha ucciso FERNANDO! : È arrivata la parola fine per Fernando Mesia (Carlos Serrano) nelle puntate spagnole de Il Segreto: il terribile antagonista della telenovela ha infatti perso la vita per mano di MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) nell’episodio trasmesso mercoledì 11 settembre in Spagna. Il colpo di scena ha chiuso l’undicesima stagione delle vicende ambientate a Puente Viejo e ha dato il via al salto temporale, che ha “trasportato” i ...

Il Segreto anticipazioni 12 settembre 2019 : Pedro Molero minaccia Julieta e Saul giura di ucciderlo : Pedro Molero arriva a Puente Viejo per prendersi la sua vendetta. Saul, per difendere Julieta, minaccia di ucciderlo.

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA libera ADELA dai guai ma… : L’intervento inaspettato di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) tirerà fuori ADELA Arellano (Ruth Llopis) dai guai nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Eh sì: se ci avete letto in precedenza, sapete già che tutto avrà il suo inizio quando la moglie di Carmelo (Raul Pena) scoprirà di essere stata denunciata da un gruppo di genitori a causa dei suoi insegnamenti agli alunni della scuola, definiti anarchici. Il Segreto, news: ADELA ...

