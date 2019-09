Il Papa ai vescovi orientali | il Signore ci vuole seminatori miti del Vangelo dell’amore

Papa parla ai vescovi : non circondatevi di portaborse e ‘yes man’. “Per favore fuori - i preti arrampicatori” : "Per favore, non circondatevi di portaborse e yes men, i preti arrampicatori, per favore fuori". Cosi' Papa Francesco ricevendo in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico i vescovi ordinati nell'ultimo anno, che partecipano al corso di formazione promosso dalla Congregazione per i vescovi e dalla Congregazione per le Chiese Orientali. "Non bramate di essere confermati da coloro che siete voi a dover confermare. Sono tante le forme ...