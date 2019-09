Il giudice | Rapporti falsi sui monitoraggi Paura per due viadotti in Liguria

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Jacopo Granzotto La reazione di Aspi: su un ponte siamo intervenuti, l'altro è stato ristrutturato Controlli addomesticati suigestiti da Autostrade per l'Italia. Prima e dopo il crollo del Ponte Morandi. L'inchiesta bis sulla tragedia genovese scoperchia un mondo dicosì, tanto per dire.ufficiali su intasatissimi cavalcavia che - secondo il Gip - avrebbero minato negli anni la sicurezza degli automobilisti in un Paese dove il trasporto su gomma la fa da padrone. E spuntano le intercettazioni. In un passaggio chiave della telefonata tra Andrea Indovino, addetto all'ufficio Controlli strutturali di Spea engineering, e la responsabile della sorveglianza dell'Utsa di Genova, si parla di «tac mai eseguita in quel viadotto». Intercettazione riportata nell'ordinanza firmata dal gip Angela Maria Nutini che ha emesso 9 misure cautelari (3 arresti ...

