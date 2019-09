Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) È sabato, è il giorno del supplemento sportivo del, e quindi dell’articolo di Jack O’Malley. Che oggi scrive anche di. Almeno il ritorno di Diego Armandoavrà effetti meno dannosi. El Pibe de oro è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, squadra ultima in classifica del campionato argentino (per farvi capire: la vostra squadra di calcetto del giovedì sera gioca meglio). Entusiasmo alle stelle il giorno dell’annuncio, stadio gremito e sciarpe del Napoli per le strade della città (quelle non mancano mai). Il presidente ha ammesso di avere chiesto adi allenare la squadra dopo avere saputo che Diego era a Buenos Aires a non fare nulla. Perfetta operazione di marketing, ora tutto il mondo parla di una squadra semisconosciuta. Pare che il Napoli abbia già chiesto di organizzare un’amichevole con il Gimnasia, forse nella speranza che almeno lì ...

napolista : Il Foglio: disperati i giornalisti romanisti, Maradona ha oscurato De Rossi Scrive Jack O’Malley: “I gesti tecnici… -