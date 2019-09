Il declino demografico | sfida non rinviabile

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) I dati demografici pubblicati in questi giorni dall’Istat, seppure provvisori e relativi ai primi mesi del 2019, necessitano di qualche riflessione. Una prima analisi l’ho fatta con la demografa Angela Silvestrini, che ringrazio, con la quale da tempo riflettiamo sui mutamenti della popolazione in Italia. Nei primi 4 mesi del 2019 la diminuzione della popolazione è stata addirittura maggiore di quella registrata negli stessi mesi del 2018 (-76 mila contro -65 mila) e in particolare il saldo naturale (-100.373 unità) incide ancora di più in senso negativo.Questo è il quinto anno consecutivo di diminuzione ininterrotta della popolazione, a motivo della forte denatalità e di flussi migratori che sempre meno raggiungono il nostro Paese e che sempre più lo depauperano delle sue forze più giovani e intraprendenti.È un ...

