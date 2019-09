Il 31 ottobre esce ' Il giorno più bello del mondo' con Alessandro Siani

'Never Boring' - l'11 ottobre esce il cofanetto che celebra la carriera di Freddie Mercury : Per la prima volta, nel cofanetto, in uscita il prossimo 11 ottobre, intitolato "Never boring", sarà racchiusa un'accurata raccolta di musica, immagini e parole del cantautore, musicista e compositore britannico Freddie Mercury (il cui vero nome era Farrokh Bulsara, in quanto aveva origini parsi) che ha fatto e cantato la storia del rock tra gli anni '70 e la fine degli anni '80 - fino alla sua scomparsa nel novembre del 1991. Ineguagliabile, ...

Modà Testa o Croce : Il nuovo album dei Modà esce il 4 ottobre. : Modà Testa o Croce: Il nuovo album dei Modà esce il 4 ottobre. Il nuovo singolo si intitola “Quelli come me” e il 2 Dicembre parte il tour nei palasport. Poco meno di tre mesi fa i Modà hanno annunciato a sorpresa il loro ritorno dal palco dei Seat Music Awards. In soli due mesi il video del primo singolo “Quel sorriso in volto” è già arrivato a 4 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube. In meno di due mesi dall’annuncio, gli ...

Breaking Bad il film si intitola ‘El camino’ ed esce a ottobre su Netflix : trailer e anticipazioni : “Non vi aiuterò a far tornare Jesse Pinkman in una gabbia”. Con un breve teaser in cui appare Skinny Pete, Netflix annuncia El Camino: il film di Breaking Bad, l’atteso lungometraggio tratto dalla serie cult, disponibile sulla piattaforma streaming dall’11 ottobre. A sei anni dall’ultimo episodio che ha chiuso la pluripremiata serie tv, Aaron Paul, reduce da un film ‘piccante’ con Emily Ratajkowski, ...