Hockey ghiaccio | Alps League 2020 | successi per Vipiteno | Cortina e Ritten | cadono

Hockey ghiaccio : quattro anni di squalifica per Evgeny Kuznetsov - trovato positivo alla cocaina ai Mondiali : Mano pesantissima dell’IIHF su Evgeny Kuznetsov. Il russo dei Washington Capitals, risultato positivo alla cocaina nel corso degli ultimi Mondiali, è stato squalificato per quattro anni dalla Federazione internazionale: potrà dunque riprendere l’attività nel 2023, all’età di 31 anni. Kuznetsov, ai Capitals fin dal 2013, era in verità già finito nell’occhio del ciclone per una questione simile ancora nello scorso maggio, ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019/2020 : ufficializzato il calendario. 18 squadre al via - 7 italiane - sparisce Milano : Manca ormai poco meno di un mese al via della quarta edizione della Alps Hockey League. La manifestazione trans-nazionale dedicata alle formazioni di Hockey ghiaccio nel 2019/2020 vedrà al via 18 squadre (e non 19 come annunciato in precedenza dal Board of Governors) con 7 austriache, 7 italiane e 2 slovene già presenti nella scorsa annata, alle quali si sono aggiunti gli Steel Wings Linz ed i Vienna Capitals Silvers, portando a 9 il numero ...

Hockey ghiaccio : le convocate della Nazionale femminile. Raduno e amichevole con Minnesota Showcase Hockey : Nazionale femminile di Hockey su ghiaccio che è in Raduno dal 5 agosto fino al 10: azzurre a Corvara, dove il prossimo 9 agosto affronteranno un’amichevole contro una selezione Under 19 del Minnesota Showcase Hockey. Queste le convocate dell’Italia: Portieri Carlotta Regine (05-01-2004/Torino Bulls – IHLW) (Real Torino HC) Elisa Biondi (30-08-1999/Alleghe Hockey Girls – IHLW) (Real Torino HC) Daniela Klotz (26-05-1995/Eagles Alto Adige – ...