Hawaii Five-0 gli episodi di domenica 15 settembre

Ci sarà un crossover tra Hawaii Five-0 e Magnum P.I.? Il creatore dei due show ha già qualche idea : L'universo creato da Peter M. Lenkov si espande. Sebbene non ci sia ancora stato un vero e proprio crossover televisivo tra Hawaii Five-0 e Magnum P.I., l'ideatore e showrunner di entrambi è determinato a far sì che le strade dei suoi personaggi si incontrino. Quando accadrà? Lenkov spera il prima possibile all'inizio della prossima stagione. A TV Line, il creatore dei due show targati CBS ha dichiarato che lui e gli sceneggiatori sono già al ...

Al via Hawaii Five-0 9 su Rai2 dopo il finale dell’ottava stagione l’8 settembre : trame episodi e programmazione : Da stasera arriva Hawaii Five-0 9 su Rai2: il finale dell'ottava stagione lascerà infatti spazio ai nuovi episodi dell'amata serie procedural. Come si legge sulla guida TV, dall'8 settembre, la rete manderà in onda le puntate inedite del remake dello show prodotto negli anni Sessanta. La nona stagione, composta da 25 episodi, occuperà lo slot della domenica sera (e non più il lunedì) con una nuova programmazione. Si parte dal finale dell'ottava ...

Hawaii Five 0 8/ Anticipazioni 8 settembre : finale e premiere della nona stagione : HAWAII FIVE 0 8, Anticipazioni dell'8 settembre 2019, in prima Tv assoluta su Rai 2. Tani sospetta di Adam: dirà la verità a McGarrett sulla pistola?

Hawaii Five-0 gli episodi di domenica 8 settembre - inizia la nona stagione! : Hawaii Five-0 anticipazioni episodi domenica 8 settembre, chiude l’ottava stagione e inizia la nona, in tutto tre episodi in onda Approfittando dell’assenza del calcio di Serie A per la pausa delle nazionali e in attesa dell’arrivo di Fabio Fazio su Rai 2, Hawaii Five-0 regala ai propri appassionati fan ben tre episodi tutti in prima tv assoluta. Si parte con l’ultima puntata dell’ottava stagione per poi aprirsi ...

Hawaii Five-0 si sposta la domenica - due episodi in prima tv il 1 settembre : Hawaii Five-0 anticipazioni episodi domenica 1 settembre in prima tv su Rai 2 Lascia il lunedì e approda alla domenica sera l’ottava stagione di Hawaii Five-0 da domenica 1 settembre con due episodi in prima tv. La prossima settimana domenica 8 si chiuderà l’ottava stagione e debutterà la nona (almeno fino al debutto di Che Tempo Che Fa sulla seconda rete Rai). The Blacklist, al contrario, prosegue il lunedì sera in seconda/terza ...

Hawaii Five-0 e The Blacklist lunedì 26 agosto su Rai 2 in prima e seconda serata : Hawaii Five-0 e The Blacklist anticipazioni episodi di lunedì 26 agosto su Rai 2 Con due episodi inediti e uno in replica prosegue l’appuntamento con Hawaii Five-0 con l’ottava stagione ormai in dirittura d’arrivo visto che questa sera sono in onda gli episodi 21 e 22 su 25 realizzati. In seconda serata dalle 23:45 circa due episodi inediti in chiaro di The Blacklist. In entrambi i casi Rai 2 è indietro di una stagione, ...

Hawaii Five-0 e The Blacklist su Rai 2 - gli episodi di lunedì 19 agosto : Anticipazioni episodi Hawaii Five-0 e The Blacklist su Rai 2 lunedì 19 agosto Torna l’appuntamento con Hawaii Five-0 e The Blacklist su Rai 2 in prima serata in prima tv assoluta e in chiaro al seconda. In entrambi i casi Rai 2 è indietro di una stagione, infatti di Hawaii Five-0 il 27 settembre su CBS inizierà la decima stagione e di The Blacklist dal 4 ottobre la settima su NBC (ma in questo caso la sesta è già stata trasmessa da ...

Hawaii Five 0 10 : Katrina Law di Arrow entra nel cast | Anticipazioni : Hawaii Five 0 10 recluta una new entry per il cast della nuova stagione. Katrina Law entra a far parte della serie tv crime della CBS e di certo i fan più attenti la ricorderanno per il suo ruolo in Arrow. L’abbiamo conosciuta infatti per tanti anni come Nyssa al Ghul e ora è arrivato il momento per l’attrice di cambiare spiaggia. Il suo personaggio sarà regular e in base alle prime news su Hawaii Five 0 possiamo dire con certezza ...

Programmi TV di stasera - martedì 13 agosto 2019. Rai 2 recupera Hawaii Five-0 : Hawaii Five-0 Rai1, ore 21.25: Grand Tour – Val d’Ossola Da Genova al Monte Rosa, dal mare della Liguria al ghiacciaio alpino del Belvedere, nel territorio di Macugnaga, proprio sull’imponente versante est del massiccio del Monte Rosa. Il tema di questa puntata sarà l’ascesa, con un cammino che si snoda dal porto di Genova alle vette del Monte Rosa, straordinario spartiacque tra Italia e Svizzera. Il percorso di Lorella ...

Hawaii Five-0 anticipazioni puntate in onda martedì 13 agosto su Rai 2 : Hawaii Five-0 da lunedì a martedì per una settimana. Le puntate in onda martedì 13 agosto su Rai 2, due episodi inediti e una replica TG2 Post speciale dedicato alla crisi ha fatto saltare le puntate di ieri, lunedì 12 agosto, di Hawaii Five-0 ma è stato puntualmente riposizionato da Rai 2 andando a occupare la serata di martedì, portando però a uno slittamento di Squadra Speciale Cobra 11 che salta una settimana e torna il 20 agosto. Hawaii ...

Hawaii Five-0 8 su Rai2 - Adam rischia grosso tra bugie e missioni fallite : trame 12 e 19 agosto : Nuovo appuntamento con Hawaii Five-0 8 su Rai2 nella serata di lunedì 12 agosto. Un gruppo di persone apparentemente comuni organizza un pericoloso attacco chimico contro un’azienda colpevole di aver inquinato le falde acquifere di una zona dell’isola. Intanto, Adam, desideroso di cancellare il crimine organizzato sull'isola, si caccia nei guai. Si parte con l'episodio 8x17 dal titolo Attacco chimico, di cui vi riportiamo la sinossi: La ...

Hawaii Five-0 non in onda il 12 agosto - confermato The Blacklist in seconda serata : Hawaii Five-0 non in onda il 12 agosto su Rai 2. The Blacklist in seconda serata, le anticipazioni Update 12/08: speciale Tg2 Post dedicato alla crisi di governo in prima serata, cancellato Hawaii Five-0 confermata solo The Blacklist in seconda serata. The Blacklist 5×12 Il Cuoco Liz continua a cercare indizi per trovare gli assassini di Tom con l’aiuto di Reddington The Blacklist 5×13 La mano invisibile Quando alcuni corpi ...

Hawaii Five-0 e The Blacklist gli episodi di lunedì 12 agosto su Rai 2 : Hawaii Five-0 e The Blacklist anticipazioni episodi di lunedì 12 agosto su Rai 2 Due episodi di Hawaii Five-0 in prima serata e in prima visione + 1 replica. Di notte torna The Blacklist in prima tv free lunedì sera action per Rai 2 con 5 episodi di serie tv in sequenza tra prime tv assolute, repliche e prime tv in chiaro. Si parte lunedì 12 alle 21:15 con due episodi inediti di Hawaii Five-0, seguiti da una puntata in replica. Subito dopo ...

Hawaii Five-0 8 su Rai2 - Tani e Junior in missione come una coppia? Trame 5 e 12 agosto : Torna l'appuntamento con Hawaii Five-0 8 su Rai2 nella prima serata di lunedì 5 agosto. La messa in onda della serie proseguirà per tutto il mese, salvo variazioni nella programmazione. Si inizia con l'episodio 8x15 dal titolo Attraversando il ponte, di cui vi riportiamo la sinossi: McGarrett e Danny indagano sull’omicidio di un investigatore privato il cui cliente è stato ucciso nello stesso modo; Adam manda Jessie (Christine Ko) in una ...