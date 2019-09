Hamza bin Laden | arriva la conferma dalla Casa Bianca | è stato ucciso in un’operazione

Trump ha confermato che Hamza bin Laden - uno dei figli di Osama bin Laden - è stato ucciso durante un’operazione degli Stati Uniti : Il presidente americano Donald Trump ha confermato che Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama bin Laden, il leader di al Qaida ucciso nel 2011, è stato ucciso durante un’operazione militare condotta dagli Stati Uniti. La notizia era stata data

Hamza bin Laden - la sua morte è un duro colpo per al Qaeda (e anche per Isis) : Hamza bin Laden è morto. A dichiararlo i media Usa citando tre diversi dirigenti che, però, non hanno fornito dettagli sul luogo e sulle modalità della morte del figlio prediletto. Il trentenne Hamza era sicuramente un leader emergente di al Qaeda, sposato con la figlia di Mohammed Atta, una delle menti degli attacchi dell’11 settembre agli Stati Uniti. Funzionari statunitensi hanno dichiarato che Hamza bin Laden avrebbe minacciato di ...

Secondo media Usa è morto Hamza - il figlio di Osama bin Laden : Non si conoscono altri dettagli. C'era una taglia sulla sua testa L'articolo Secondo media Usa è morto Hamza, il figlio di Osama bin Laden proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

L'Intelligence Usa : "Hamza - il figlio ed erede di Bin Laden - è morto" : Lo rivela la Nbc citando tre dirigenti americani coperti dall'anonimato. Su di lui pendeva una taglia da un milione di dollari. Finora si sarebbe nascosto al confine tra Afghanistan e Pakistan

NBC e il New York Times dicono che è morto Hamza bin Laden - uno dei figli di Osama bin Laden : È morto Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama bin Laden, il leader di al Qaida ucciso nel 2011: lo dicono NBC e il New York Times, che citano come fonti diversi funzionari statunitensi. Il governo degli Stati Uniti avrebbe

“Morto Hamza bin Laden” - dicono media Usa. Il Principe del Terrore cresciuto in al-Qaeda con taglia da un milione di dollari sulla testa : L’intelligence Usa ha ottenuto informazioni secondo cui Hamza bin Laden, il figlio del fondatore di al-Qaeda e considerato il possibile futuro Sceicco del Terrore alla guida de La Base, è morto. A riportarlo è la Nbc citando tre diversi dirigenti Usa che, però, non hanno fornito dettagli sul luogo e sulle modalità della morte, né se l’uccisione sia avvenuta per mano degli Stati Uniti, visto che con ogni probabilità il 30enne Principe ...

Osama Bin Laden - gli Stati Uniti : "Morto il figlio Hamza. Era il suo erede alla guida di Al Qaeda" : Sarebbe morto, secondo quanto sostiene un articolo della Nbc News, Hamza Bin Laden. Agli Stati Uniti sarebbe giunta l'informazione Hamza, uno dei tre figli di Osama bin Laden, e possibile successore a capo di Al Qaeda, sarebbe deceduto. Non c'è ancora una conferma ufficiale, chiarisce l'emittente am

«Hamza - figlio ed erede di Osama Bin Laden - è morto» : Secondo fonti citate dalla Nbc, il figlio di Osama Bin Laden — erede designato alla guida di Al Qaeda — sarebbe morto. Non ci sarebbero dettagli su eventuali responsabilità statunitensi nella sua scomparsa

