Gualtieri debutta in Europa da ministro | “Sì a regole ma flessibilità” Ma Dombrovskis

(Di sabato 14 settembre 2019) Accolto con benevolenza dai colleghi europei, che gia' lo conoscevano come presidente della Commissione 'Econ' dell'rlamento, ildell'Economia, Roberto, ha esposto all'Eurogruppo di Helsinki le linee del governo Conte bis in materia di conti pubblici e si e' impegnato a rispettare ledi bilancio, ricevendo risposte ambivalenti sulla richieste di flessibilita'. Da un lato, per quanto riguarda quella prevista dalle norme europee, il vicepresidente della Commissione, Valdis, ha avvertito che sono necessarie "valutazioni piu' appprofondite" legate anche a una considerazione sull'attuale ciclo economico. Dall'altro, sulla proposta di modificare il patto di stabilita' e crescita, fra i punti del programma del nuovo governo italiano su input del Capo dello Stato, il tema non e' considerato prioritario da una buona parte dei partner, a partire dalla ...

