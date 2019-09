Gran Bretagna | «water d’oro» di Cattelan rubato dal Blenheim Palace

Gran Bretagna - rubato il water d'oro di Cattelan : Marco Della Corte L'artista Maurizio Cattelan aveva offerto provocatoriamente la sua opera al presidente USA Donald Trump, il water era esposto al Blenheim Palace nell'Oxfordshire Il furto avvenuto recentemente in Gran Bretagna avrebbe apparentemente più di una sfumatura ridanciana. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019, ignoti ladri hanno rubato la celebre opera d'arte dell'italiano Maurizio Cattelan, conosciuta come ...

Gran Bretagna - 13enne morta per obesità : a casa solo cibo spazzatura : Il caso di una ragazza morta nel 2015 a Manchester torna d'attualità. La lente d'inGrandimento è finita sul rapporto che la giovane aveva con la madre. Una tredicenne britannica è morta per una cardiomiopatia dilatativa collegabile alla obesità, quindi alle abitudini alimentari. Il cuore della giovane, in estrema sintesi, non aveva un funzionamento corretto. La vicenda non è proprio recente. Si parla di un avvenimento accaduto almeno quattro ...

Il pompiere più pericoloso della Gran Bretagna è un cartone animato : Il pompiere più pericoloso della Gran Bretagna vive a Pontypandy, villaggio gallese immaginario, e si chiama Sam; Fireman Sam, visto che in quanto cartone animato non è dotato di regolare cognome ma solo di una qualifica professionale. Le sue responsabilità sono state rivelate quest’oggi in tv da un

Brexit - Coldiretti : 1 bottiglia di Prosecco su 3 in Gran Bretagna : Con quasi una bottiglia esportata su tre nel 2019 consumata dagli inglesi è il Prosecco il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere tariffare e dalle difficoltà di sdoganamento che potrebbero nascere da una Brexit senza accordo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti diffusa in occasione della decisione del Parlamento britannico di sospendere i suoi lavori fino al 14 ...

Basket in carrozzina - Europei 2019 : Gran Bretagna campione continentale - battuta in finale la Spagna. Quinti gli azzurri. : L’ultima giornata degli Europei di Basket in carrozzina ha emesso i verdetti finali, premiando la Gran Bretagna come campionessa continentale. Demolita la Spagna 77-52 nella finalissima, con in palio il successo. Decisivi nell’occasione 19 punti di Bywater che, esattamente come in tutto l’arco della competizione, ha letteralmente trascinato i suoi al successo. Nelle fila degli iberici non bastano le splendide 23 marcature di ...

Ciclismo - Giro di Gran Bretagna 2019 : Dylan Groenewegen si impone allo sprint nella prima tappa davanti agli azzurri Cimolai e Trentin : Dylan Groenewegen comincia nel migliori dei modi il Giro di Gran Bretagna 2019 e trionfa nella prima tappa con Grande autorità in volata. L’olandese del Team Jumbo Visma si è aggiudicato la frazione di 201,5 km da Glasgow a Kirkcudbright assicurandosi così il simbolo del primato in classifica generale alla partenza della prossima tappa. Groenewegen si è imposto nettamente allo sprint precedendo due corridori italiani, Davide Cimolai ...

SCENARIO/ Sapelli : la nuova guerra tra Gran Bretagna e Macron farà franare l'Ue : Come possono stare insieme Gualtieri e Di Maio, divisi soprattutto sulle ricette per rilanciare l'industria? Attenzione al Mediterraneo dopo la Brexit

Ciclismo - Mondiali 2019 : i preconvocati della Gran Bretagna. La Nazionale di casa punta sui gemelli Yates : Torna in Gran Bretagna il Mondiale di Ciclismo su strada, a 37 anni dall’edizione di Goodwood, ben nota ai colori italiani. Si corre nello Yorkshire dal 22 al 29 settembre e la Nazionale di casa è ovviamente intenzionata a far bene. Oggi sono stati annunciati i 15 preselezionati per l’appuntamento iridato: spiccano ovviamente i nomi dei gemelli Simon ed Adam Yates, oltre all’ex vincitore del Tour Geraint Thomas, che proverà a ...

Brexit - caos in Gran Bretagna/ Commissione europea invita a prepararsi al peggio : Brexit, caos in Gran Bretagna e la Commissione europea invita gli stati membri a prepararsi al peggio: ecco il documento pubblicato

Brexit - i cittadini dell'Ue potranno restare in Gran Bretagna fino al 2023 : le nuove regole : Il governo è pronto ad annunciare una liberalizzazione delle norme sulla residenza dei cittadini dell'Unione Europea nel Regno Unito per dissipare le preoccupazioni sul loro status dopo...

Formula 2 - Correa trasferito in una clinica specializzata in Gran Bretagna : gli aggiornamenti : Il pilota coinvolto nell’incidente costato la vita ad Anthoine Hubert è stato trasferito in una clinica specializzata Juan Manuel Correa, il pilota coinvolto nell’incidente che a Spa ha ucciso Anthoine Hubert, ha lasciato l’ospedale di Liegi per essere trasferito in una clinica specializzata in Gran Bretagna. Qui, il driver ecuadoriano proseguirà nel suo programma di recupero, con l’obiettivo di rimettersi in sesto ...

Gran Bretagna - sequestro record di eroina : 1 - 3 tonnellate per un valore di 132 milioni. Arrestate quattro persone : Avevano nascosto eroina per un valore di 132 milioni di euro nel container di una nave. Per questo quattro persone sono state Arrestate per aver trafficato droga distribuita in pacchetti da un chilo ciascuno, nascosta tra vestaglie e asciugamani, a bordo di una nave portacontainer arrivata nel porto di Felixstowe, nel sudest dell’Inghilterra, lo scorso 30 agosto. Le autorità britanniche, secondo quanto riporta il Guardian, hanno sequestrato un ...

La minaccia di Johnson : "Legge contro la Brexit no deal sarebbe come voto di sfiducia". Voci di elezioni anticipate in Gran Bretagna : Boris Johnson è nella bufera, ma non arretra di un passo. A pochi giorni dalla richiesta di sospensione del Parlamento dal 9 settembre al 14 ottobre lancia una nuova sfida. All’opposizione ma anche all’ala ribelle del suo partito. Il sostegno, da parte dei Comuni, a una legge che impedisca la Brexit il 31 ottobre anche senza accordo verrebbe vista dal governo - è il messaggio del premier - come un voto di sfiducia. ...

Equitazione - Coppa delle Nazioni Gijon 2019 : Italia prima in Spagna davanti alla Gran Bretagna : Arriva da Gijon una Grande notizia per l’Equitazione Italiana: gli azzurri impegnati nella Coppa delle Nazioni, disputata nella località iberica hanno vinto la gara a squadre mettendo in fila le altre undici concorrenti, e chiudendo con sole sei penalità, davanti alla Gran Bretagna, seconda a quota 8 ed alla Francia, terza con 9. L’Italia di Filippo Bologni su Sedik Milano Quilazio, Antonio Maria Garofalo su Conquestador, Emanuele ...