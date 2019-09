Governo : Morra - 'costretti a qualunque alleanza da legge elettorale voluta dal Pd' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Leggo che potrei essere il candidato governatore della Calabria chiamato a suggellare questa ipotetica sinergia tra forze di maggioranza. Dico solo che a livello nazionale siamo stati costretti a qualunque alleanza da un legge elettorale voluta dal Pd e che ora il Pd

Governo : Morra - ‘ci siamo sporcati le mani legittimando due forni - se va male tutti a casa’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Voglio ricordare a tutti quanti che noi abbiamo accettato la sfida dello sporcarci le mani legittimando due forni: gli unici due forni i cui voti, sommati ai nostri, avrebbero dato la maggioranza assoluta dei voti all’elezione del 2018”. Così, all’Adnkronos il Presidente dell’Antimafia Nicola Morra, parlando del nuovo Governo. “C’è stata, nel 2018, una ...

Governo : Morra - ‘costretti a qualunque alleanza da legge elettorale voluta dal Pd’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Leggo che potrei essere il candidato governatore della Calabria chiamato a suggellare questa ipotetica sinergia tra forze di maggioranza. Dico solo che a livello nazionale siamo stati costretti a qualunque alleanza da un legge elettorale voluta dal Pd e che ora il Pd implora di cambiare”. Lo ha detto il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra a Palermo per ...

Governo : Morra - ‘o siamo M5S o dobbiamo riconoscere di essere biodegradabili’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Io non sono stato tra i più critici all’ingresso del Pd nel Governo, io ho cercato di ricordare a noi stessi che o siamo M5S oppure dobbiamo riconoscere di essere biodegradabili, per cui o si impongono, democraticamente, i valori e gli scopi per cui noi siamo nati, per cui siamo stati anche votati, o altrimenti è meglio, a partire dal sottoscritto, togliere il disturbo e andare a casa. ...

Ira di Toninelli e Lezzi - la delusione di Morra. Ma adesso si apre l'infornata delle poltrone di sottoGoverno : C’è la furia degli esclusi. Raccontano che Danilo Toninelli abbia sbattuto la metaforica porta che lo avrebbe portato a fare il capogruppo al Senato, sostituendo il collega Stefano Patuanelli che ha fatto gli scatoloni direzione Mise. L’ex ministro delle Infrastrutture che ha denunciato una feroce battaglia “del sistema” contro di lui d’altronde non è molto popolare fra i colleghi: “Se torna lui ...

MINISTRI - TOTONOMI Governo PD-M5S/ Lista di Conte : Gualtieri - Morra e Di Maio : MINISTRI GOVERNO Conte-2, TOTONOMI PD-M5S-LeU: la Lista del Premier, Di Maio Esteri, Franceschini Difesa-Cultura, Morra al Lavoro, De Micheli al Mit

Totoministri - da Morra alla De Micheli : chi farà parte del Governo M5s-Pd : Ormai è ufficiale: il governo giallo-rosso si farà. Oggi 3 settembre, mentre si attendevano i risultati del voti sulla piattaforma Rousseau il Pd, il Movimento 5 stelle e il premier incaricato Giuseppe Conte, mettevano a punto la squadra da sottoporre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Governo : Morra - ‘ora guidare Paese verso sogno indicato da fondatori M5S’ : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “Io ministro? Quello che è importante stasera è che abbiamo dato un esempio straordinario di democrazia diretta”. Lo ha detto Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, arrivando a palazzo Chigi. “Ora abbiamo di nuovo la responsabilità di guidare il Paese e dobbiamo farlo verso il sogno indicato dal fondatore e garante del Movimento”. L'articolo Governo: Morra, ‘ora ...

Governo - Bonafè e Morra intervistati da Gomez. L’eurodeputata Pd : “Ci sia cambio dei protagonisti. Soprattutto tra i dem”. Il senatore M5s : “E’ da meschini se fallisce per le poltrone” : Per la democratica Simone Bonafè è “un’operazione ad altissimo rischio” e perché riesca, “serve un’azione riformatrice efficace e un cambio dei protagonisti“. “Soprattutto nel Partito democratico”. Per il 5 stelle Nicola Morra, come ha detto Beppe Grillo, “è una possibilità da non farsi scappare” e “se il progetto fallirà per poltrone o posti sarà per meschinità dell’animo ...

Versiliana 2019 - che Governo sarà? Segui l’incontro con Morra e Bonafè. Alle 12.30 l’intervento del premier incaricato Conte : Ultima giornata della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. L’attualità politica è al centro del dibattito intitolato “Che governo sara?“, con l’esponente Pd Simona Bonafè, il presidente della Commissione antimafia e senatore M5s Nicola Morra e il direttore del Fatto.it Peter Gomez. Segui la diretta L'articolo Versiliana 2019, che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e ...

Governo - Morra (M5s) a La7 : “Lega fa parte del sistema - perché non ha voluto legge sul conflitto d’interessi?” : “Se la Lega è così antisistema come dice, perché non ha permesso di fare la legge sul conflitto d’interessi? La verità è che fa parte del sistema”. A dirlo, ospite a Omnibus su La7, il senatore del M5s, Nicola Morra. Che ha aggiunto: “Alleanze a livello locale col Pd? Non sia mai”. Video La7 L'articolo Governo, Morra (M5s) a La7: “Lega fa parte del sistema, perché non ha voluto legge sul conflitto ...

Governo - Morra : “Voto su Rousseau dopo incarico a Conte? Condizioni diverse rispetto ad accordo Lega”. Richetti (Pd) : “Follia” : “Le Condizioni oggi sono diverse rispetto ad un anno fa, quando il voto sull’accordo con la Lega, si svolse prima che Giuseppe Conte venne incaricato di formare il Governo, ma a mio avviso noi dobbiamo sempre rispettare sia le regole della nostra Costituzione, sia le regole che come Movimento ci siamo dati. Per cui essendo noi dei portavoce, dobbiamo coinvolgere nel processo decisionale anche i nostri attivisti. Il Pd protesta? Loro ...

Governo : Salvini - ‘per Morra se si prega Madonna è messaggio a ‘ndrangheta’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Il senatore Morra, presidente della commissione Antimafia, ha detto che il rosario in Calabria è un omaggio alla ‘ndrangheta. Io rifacendomi a Maria e al buon Dio, secondo Morra, ho mandato un messaggio alla ndrangheta. Ma vi rendete conto? Ora in Calabria non si puo’ pregare la Madonna. Alla faccia della libertà”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ...