Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Roma, 14 set. (AdnKronos) – ‘Dopo aver ascoltato attentamente i discorsi del premiere del governatoremi sono convinto che quella che è stata inaugurata oggi non è ladel, ma ladel: lo scorso annoera qui alla guida di unM5S-Lega, quest’anno come se niente fosse si è presentato alla guida di unM5S-Pd con un discorso ‘progressista'”¦ Così come quelli che l’anno scorso lostavano, oggi gli battevano le mani”. Lo afferma Raffaele, copresidente del Gruppo Ecr-Fdi al Parlamento europeo.L'articolo, aconednon delCalcioWeb.

TV7Benevento : Governo: Fitto, a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante (2)... - TV7Benevento : Governo: Fitto, a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante... - giov_ferri : Fitto - Salvini come parlamentare europeo non si può sentire: un Governo alle dipendenze dell'europa -