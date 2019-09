Governo : Fitto - a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante : Roma, 14 set. (AdnKronos) - “Dopo aver ascoltato attentamente i discorsi del premier Conte e del governatore Emiliano mi sono convinto che quella che è stata inaugurata oggi non è la fiera del Levante, ma la fiera del trasformismo: lo scorso anno Conte era qui alla guida di un Governo M5S-Lega, ques

Governo : Fitto - a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante : Roma, 14 set. (AdnKronos) – ‘Dopo aver ascoltato attentamente i discorsi del premier Conte e del governatore Emiliano mi sono convinto che quella che è stata inaugurata oggi non è la fiera del Levante, ma la fiera del trasformismo: lo scorso anno Conte era qui alla guida di un Governo M5S-Lega, quest’anno come se niente fosse si è presentato alla guida di un Governo M5S-Pd con un discorso ‘progressista'”¦ Così ...

Governo : Fitto - a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante (2) : (AdnKronos) – “Un discorso, quello del premier, che chiaramente -aggiunge- ha risentito fortemente di questo trasformismo: il richiamo continuo e genuflesso all’Europa è il vero campanello di allarme per l’Italia, che dà il segno su cosa sarà il Conte bis Ma con il presidente Emiliano la fiera del trasformismo è diventata la fiera dell’ipocrisia: un discorso che racconta una Puglia che purtroppo non c’è ...

Governo - Calenda a Renzi : «Ode alla vittoria fuori luogo - non abbiamo sconfitto noi Salvini» : Carlo Calenda su Twitter si scaglia contro Matteo Renzi che oggi ha a sua volta attaccato Salvini e il Salvinismo. Un post social duro nel quale Renzi ha rimproverato al leader della Lega di aver...

Governo - gelo tra M5s e Pd : Conte trafitto dai veti incrociati : Il Governo Conte bis potrebbe non nascere mai. Lo ha detto il leader m5s Di Maio presentando i punti del programma di...

Sondaggi politici elettorali/ Crisi di Governo - Salvini grande sconfitto per il 61 - 9% : Sondaggi elettorali, scenati politici Crisi governo: Lega scende al 31,9%, boom Fratelli d'Italia. Programma Pd-M5s: priorità il lavoro, ma sui migranti..