Gossip Uomini e Donne | Nilufar e Giordano Mazzocchi di nuovo insieme

Uomini e Donne Gossip Andrea Zelletta - scelte : GF Vip e meno Instagram : Uomini e Donne gossip Andrea Zelletta, tempo di scelte: l’ex tronista si defila da Instagram. Poi le parole su Natalia (“Manca da morire”) e sul Grande Fratello Vip Tempo di scelte e di cambiamenti per Andrea Zelleta, uno dei tronisti più amati dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il modello, che è sempre innamoratissimo di […] L'articolo Uomini e Donne gossip Andrea Zelletta, scelte: GF Vip e meno Instagram ...

Gossip Uomini e Donne - Sara Tozzi confessa : “Sono terrorizzata” : Uomini e Donne, Maria De Filippi: la tronista Sara Tozzi fa una rivelazione Nella stagione 2019/20 di Uomini e Donne ci sarà anche la tronista Sara Tozzi, vecchia conoscenza di Temptation Island. La ragazza 22enne è di Modena ed è la maggiore di tre figli che però non sono tutti e tre figli degli stessi genitori. A Tv Sorrisi e Canzoni, Sara Tozzi ha svelato di essere salita sul trono perché Maria De Filippi e la redazione del programma ...

Gossip Uomini e Donne : Pamela Barretta se ne va? Lo strano annuncio : Pamela Barretta lascia il Trono Over di Uomini e Donne? “Importanti novità” Sabato scorso c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne Over. E in quella circostanza, come riportato dalle anticipazioni, Pamela Barretta ha ammesso di star conoscendo un cavaliere, non nascondendo di nutrire un certo interesse nei suoi confronti. Ma non è finita qua perchè in questi minuti Pamela ha fatto molto parlare anche per aver fatto ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia sposi? La reazione di lui : Lorenzo Riccardi sposa Claudia Dionigi di Uomini e Donne? La risposta di lui Una delle coppie più amate della scorsa stagione di Uomini e Donne è, senza dubbio, quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. L’ex tronista e la sua corteggiatrice si sono voluti e si sono scelti, nonostante alcune incomprensioni avvenuto nel corso delle puntate del programma di Maria De Filippi. Benchè avesse minacciato più volte di dirgli ...

Uomini e Donne Gossip - Marco e Beatrice foto inedite Venezia e dedica : Venezia 76, il sogno a occhi aperti di Marco e Beatrice: le ultime novità Beatrice e Marco di Uomini e Donne sono stati senza dubbio tra le coppie più chiacchierate di questo Festival di Venezia. Si è parlato dei loro look, di quello che hanno confessato ai fan su Instagram e anche di alcuni particolari […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Marco e Beatrice foto inedite Venezia e dedica proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip : Ivan Gonzalez ha tradito Sonia? La verità : Ivan Gonzalez ha tradito Sonia Pattarino di Uomini e Donne? La smentita Tanti ex volti del dating sentimentale di Maria De Filippi quest’estate sono stati al centro del gossip di Uomini e Donne. Tra questi anche Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Qualche giorno fa, come portato alla luce da Deianira Marzano, l’ex tronista avrebbe scritto diversi commenti piccanti sotto le immagini di ragazze. Un comportamento che ha destato particolare ...

Gossip Uomini e Donne : Angela Nasti fa una dichiarazione importante : Angela Nasti di Uomini e Donne innamorata pazza di Kevin: “Mi manca” Angela Nasti è stata tronista nella passata edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. In quella circostanza ha scelto Alessio, con il quale però è finita quasi subito. Tuttavia poi l’influencer, durante un soggiorno a Ibiza, si è innamorata nuovamente. Di chi? Del calciatore Kevin Bonifazi. Ma tra i due come starà andando? A quanto pare bene. Difatti ...

Uomini e Donne Gossip - Eleonora e Oscar : critiche sulla crisi - la risposta : Eleonora e Oscar news, la coppia risponde alle critiche sulla loro crisi: il gossip di Uomini e Donne Eleonora Rocchini e Oscar Branzani stanno ancora insieme o non stanno più insieme? La coppia di Uomini e Donne ha riempito le pagine del gossip nelle ultime settimane annunciando di essere in crisi. Si sono dimenticati, però, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Eleonora e Oscar: critiche sulla crisi, la risposta proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne - Luigi Mastroianni deluso : il duro sfogo : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne criticato: il suo post non piace Giorni fa è iniziato il Festival del Cinema di Venezia. E sul red carpet della manifestazione cinematografica hanno sfilato diversi personaggi provenienti da Temptation Island, Uomini e Donne, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente la loro presenza lì ha fatto nascere diverse polemiche sui social, e non solo. A tal proposito anche Luigi Mastroianni ha voluto dire la sua forse ...

Uomini e Donne Gossip - Lorenzo Riccardi da piccolo : lo scherzetto di Claudia : gossip Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: una storia vera Dopo la fine di Uomini e Donne e la scelta nel castello Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi continuano a vivere felici la loro storia d’amore, divertendosi come ai vecchi tempi, anzi ogni giorno di più, e condividendo con tutti i loro follower i […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo Riccardi da piccolo: lo scherzetto di Claudia proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Mario Serpa attacca un amico di Tina Cipollari : Uomini e Donne: Mario Serpa contro Simone Di Matteo, amico di Tina Cipollari La querelle tra Mario Serpa, Teresa Cilia e Raffaella Mennoia scoppiata in piena estate, continua ad essere al centro del Gossip di Uomini e Donne. Simone Di Matteo, grande amico di Tina Cipollari con la quale ha condiviso anche l’esperienza a Pechino Express, ha riacceso gli animi. Tutto è nato da un suo articolo con cui ha definito insensate le polemiche contro ...

Gossip Uomini e Donne - Oscar : il gesto per Eleonora sorprende : Oscar Branzani e Eleonora Rocchini di Uomini e Donne: ritorno di fiamma? Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, dopo aver affrontato una lunga crisi, hanno decido di porre fine alla loro storia d’amore, gettando nella disperazione più totale i tantissimi fan, i quali però non si sono dati ancora per vinti. E proprio un gesto social di Oscar Branzani ha riacceso la speranza di questi ultimi. Difatti molti supporter, seguendo qualsiasi mossa ...

Gossip Uomini e Donne : Ivan Gonzalez non rispetta Sonia Pattarino? : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino di Uomini e Donne in crisi? Il Gossip La popolare influencer Deianira Marzano ha ricevuto segnalazioni su instagram da diversi suoi follower su una vecchia conoscenza del Trono Classico di Uomini e Donne: Ivan Gonzalez. Cosa è successo stavolta? Il ragazzo pare sia stato sorpreso da molti suoi fan scrivere commenti decisamente ‘pepati’ sotto le immagini di diverse ragazze sul social fotografico. Un ...

Uomini e Donne Gossip - Teresa pubblica i messaggi di Andrea : chat da brividi : Teresa e Andrea news, l’ex tronista di Uomini e Donne stupisce i fan su Instagram Teresa e Andrea non smettono di stupire! La coppia si è formata forse a sorpresa a Uomini e Donne. Ricordate come è andata? Teresa Langella ha scelto Andrea al castello, ma lui non si è presentato alla festa di fidanzamento. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Teresa pubblica i messaggi di Andrea: chat da brividi proviene da gossip e Tv.