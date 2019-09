Google cambia algoritmo | priorità alle news originali e alle storie forti

Google cambia l’algoritmo per dare rilievo alle notizie originali : Google (Photo by Olly Curtis/Future via Getty Images) Google sta cambiano l’algoritmo responsabile della ricerca delle notizie dando più rilevanza a quello che viene definito “reporting originale”. Il compito che prevede di dare più importanza alle notizie originali è stato affidato al nuovo algoritmo e agli oltre 10mila revisori umani a cui toccherà supervisionare il corretto funzionamento dell’intelligenza artificiale. “Un elemento ...

Google cambia l'algoritmo : più in alto le notizie originali. 10mila esperti "alleneranno" il motore di ricerca : Mountain View vuole dare più visibilità alle investigazioni più impegnative, agli articoli da cui un certo dibattito è partito, alle testate di qualità che sfornano scoop e vincono premi. Per farlo ha aggiornato le linee guida e messo al lavoro migliaia di "valutatori" in carne e...

Google sembra aver cambiato piani : niente Chrome touchless per Android : Android ha dei pregi e dei difetti. Tale dualismo è dovuto fortemente anche al fatto che il sistema operativo è dedicato a una vasta gamma di dispositivi. Per garantire il supporto a tutti spesso viene dimenticato qualcosa, ma è sempre stato un inconveniente superabile. I piani futuri di Google prevedono il potenziamento del supporto per […]

Le app Google Drive e gli add-on della suite Google Documenti cambiano "casa" : Le app per Google Drive e i componenti aggiuntivi per la suite Google Documenti stanno per avere una nuova "casa": presto sbarcheranno nel G suite Marketplace

Samsung pronta a cambiare l'app per gli SMS : in arrivo Google Messaggi di default : Pare che il team di Samsung abbia deciso di sostituire l'applicazione per la gestione dei Messaggi di testo sviluppata dal colosso coreano con la soluzione di Google