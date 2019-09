Giuseppe Conte | svolta storica | il premier alla festa della Cgil con Landini | più rosso

Giuseppe Conte l'ha preteso : Mario Turco - il sottosegretario "trombettiere" scelto direttamente dal premier : In Parlamento lo chiamano "il trombettiere di Conte". Mario Turco, pugliese come il premier, è uno dei 42 sottosegretari scelti per completare la squadra di governo ed è anche uno dei più chiacchierati (e Contestati). Il senatore grillino si sistemerà a Palazzo Chigi, gomito a gomito con il presiden

Pochi e sfiduciati accolgono Giuseppe Conte ad Accumoli : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è recato in giornata ad Accumoli, una delle zone colpite dal terremoto nel 2016. Come ha mostrato l’inviato di Tagadà, Luca Sappino, ad accogliere il premier c’era poca gente e non c’è stato nessun bagno di folla. Ed è emerso un certo malContento per il tour del premier.Tanto che, a margine coi giornalisti, Conte si è difeso e ha spiegato: ...

Terremoto Centro Italia - Giuseppe Conte sulla ricostruzione : “Da dicembre non concederemo più proroghe alle domande” : “Il governo non è intenzionato a concedere nuove proroghe” per presentare le domande per la ricostruzione privata. Così il premier Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale nelle aree colpite dal Terremoto del Centro Italia del 2016. “Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate – prosegue – che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni ...

Giuseppe Conte in visita ad Accumoli - il colpo di grazia ai terremotati : "Dovete entrare in quest'ottica" : "Dobbiamo intervenire nell'ottica che per la ricostruzione occorreranno anni, non ne bastano uno o due. Dobbiamo intervenire per superare alcune criticità". Giuseppe Conte, al termine della sua visita ad Accumoli, nelle zone terremotate, avverte i residenti che non sarà veloce la ricostruzione e ann

Giuseppe Conte in visita ad Accumoli - "separato dai terremotati" : il dettaglio - un disastro politico : Che a Giuseppe Conte gli italiani facessero paura lo avevamo capito quando ha rifiutato di andare alle elezioni. Ma ora abbiamo avuto la riprova. Il premier bis, in visita ai terremotati di Accumoli - la prima di diverse tappe colpite dal devastante terremoto del 2016 - si è ben guardato dall'avere

Giuseppe Conte - il sondaggio devastante di Termometro politico : fiducia nel governo e durata - condannato : "Quanta fiducia ha nel nuovo governo di Pd, M5s e LeU guidato da Giuseppe Conte?". Più chiaro di così, non si può. E il sondaggio di Termometro politico andato in onda a Coffee Break su La7 è tanto netto quanto brutale: nessuna, o quasi. Meno del 40% degli italiani si mostra ottimista nei confronti

Giuseppe Conte tra i partecipanti della festa di Massimo D'Alema a Roma : ora si spiegano molte cose : "Sarà la prima festa, il primo evento pubblico del nuovo governo giallorosso". Articolo 1 -Mdp (Movimento Democratico e Progressista) presenta così la festa nazionale dal titolo "Unica", che si terrà a Roma, alla Città dell'Altra Economia dal 18 al 22 settembre. Tra gli ospiti spunta niente di meno

Matteo Salvini furibondo per i messaggi dei leghisti "dispiaciuti" a Giuseppe Conte : Ci sarebbe stata una triangolazione di messaggi tra alcuni leghisti, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Pare che il presidente del Consiglio, secondo quanto riporta La Stampa in un retroscena, abbia confessato a diverse persone di aver ricevuto "diversi messaggini" da alcuni esponenti del Carroccio co

Sondaggio Emg per Agorà - un partito di Giuseppe Conte arriverebbe al 21 per cento : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un partito arriverebbe al 21 per cento. A votarlo, tra gli elettori M5s, sarebbe il 17 per cento, contro il 10 degli elettori pentastellati che certamente non lo voterebbero, rivela un Sondaggio Emg Acqua presentato da Fabrizio Masia ad Agorà, su Raitre. Rispett

Giuseppe Conte : un blastatore elegante : Il termine "blastare" è uno dei tanti neologismi coniati nell'era dei social network. Proviene dal verbo inglese "to blast". È stato inserito nel dizionario della Treccani nel 2018, per cui vuol dire: "attaccare e zittire l'interlocutore dall'alto di una presunta superiorità intellettuale e morale". I blastatori italiani I blastatori italiani sono numerosi. Ci hanno abituato al tacitamento dei loro interlocutori soprattutto a mezzo social. Il ...

Sondaggio Masia per Agorà : alta la fiducia in Giuseppe Conte - bassissima invece per il governo M5s-Pd : Altro giro altro Sondaggio. Oggi tocca a Fabrizio Masia, che presenta la sua rilevazione ad Agorà su Rai 3. Notizie ambivalenti per Giuseppe Conte. Si parta dalle belle notizie. Anche Masia conferma come il premier-bis goda di grande fiducia tra gli italiani: a lui la prima piazza con il 43%, anche

Giuseppe Conte - Renato Farina : "Dietro di lui i comunisti e i salotti buoni" : Che brutta vita quella dell' Unto dai Signorini e da nessun voto popolare, nemmeno all'assemblea del suo condominio. È la solitudine che ti penetra in certi momenti. E non è quella del potere, perché il potere non c' è, è pura finzione. Giuseppe Conte ha improvvisamente capito di essere circondato d

Giuseppe Conte incontra Ursula von der Leyen - l'affondo di Salvini : "È andato dai suoi datori di lavoro" : Giuseppe Conte è atterrato a Bruxelles in occasione di diversi vertici con le istituzioni europee. Primo tra tutti quello con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. I due hanno discusso a lungo e Conte, che ora deve fare i conti con un governo diametralmente opposto, fa marcia indiet