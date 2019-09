Giulia De Lellis si racconta | così ha scoperto il tradimento di Andrea Damante

Giulia De Lellis dopo l'addio a Damante : 'Persi 6 kg - non sono io a dovermi vergognare' : sono parole molto forti quelle che Giulia De Lellis ha usato a Verissimo per raccontare le sensazioni che ha provato quando ha scoperto di essere stata tradita da Andrea Damante. A Silvia Toffanin che le ha chiesto di rivelare alcuni dettagli inediti della storia che ha deciso di racchiudere in un libro, l'influencer ha detto che ricorda poco del giorno in cui ha aperto il computer dell'ex ed ha trovato foto e conversazioni ...

Giulia De Lellis piange a Verissimo : la replica di Andrea Damante : Verissimo: Giulia De Lellis svela nuovi aneddoti su Andrea Damante e si commuove Le sue storie d’amore ci hanno fatto sognare, ma la vita l’ha messa di fronte a un tradimento che l’ha fatta soffrire, come raccontato nel suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza’: Giulia De Lellis ospite a Verissimo ha raccontato aneddoti e retroscena sulle corna ricevute da Andrea Damante. ...

Giulia De Lellis in lacrime a Verissimo : zittisce Damante e ricorda Irama : Giulia De Lellis a Verissimo: cosa ha detto su Andrea Damante, Irama e Andrea Iannone Giulia De Lellis è stata tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione di Verissimo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata intervistata da Silvia Toffanin per promuovere il suo libro Le corna stanno bene su tutto, in […] L'articolo Giulia De Lellis in lacrime a Verissimo: zittisce Damante e ricorda Irama proviene da Gossip e ...

Giulia De Lellis : «Dopo le corna - Andrea Iannone è la mia persona» : Giulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneLe corna stanno bene con tutto. Giulia De Lellis, fasciata in un abito nero, con il collo alto a incorniciarle il viso, lo ha scritto in un libro e poi ribadito sabato pomeriggio, nello studio televisivo di Verissimo. «Quando si viene ...

Giulia De Lellis - cosa ha scoperto su Andrea Damante : Chat e foto compromettenti : L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha rivelato alcuni dettagli bollenti sui motivi legati alla rottura con l'ex. Oggi pomeriggio parte ufficialmente la nuova edizione di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin. E, stando alle anticipazioni tv trapelate in rete, nella nuova puntata del celebre format di Canale 5 apparirà in studio l'ex volto di Uomini e donne, Giulia De Lellis. Dopo aver archiviato la sua lunga e turbolenta ...

Giulia De Lellis smaschera Andrea Damante sui tradimenti : 'Nel pc foto compromettenti' : Mancano pochi giorni all'uscita del libro 'Le corna stanno bene su tutto' scritto da Giulia De Lellis e in questi giorni l'ex volto di punta di Uomini e donne sarà alle prese con un bel po' di interviste che la vedranno protagonista nei salotti Rai-Mediaset. Si partirà sabato pomeriggio con una lunga chiacchierata che la De Lellis farà con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo (registrata nei giorni scorsi). E sarà in questo contesto che la ...

Giulia De Lellis a Verissimo - Toffanin : “Il tuo libro l’hai letto?” : Anticipazioni Verissimo: Silvia Toffanin tira una frecciatina a Giulia De Lellis sul libro Sabato 14 settembre riapre Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. Saranno tanti gli ospiti della prima puntata che si racconteranno ai microfoni della trasmissione, a partire da Antonella Clerici, che per la prima volta approderà a Verissimo. Grande attesa per Giulia De Lellis che presenterà ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo ...

Domenica In riparte il 15 settembre : tra gli ospiti Giulia De Lellis : Domenica In, lo storico programma pomeridiano della Domenica di Rai 1 è pronto a riaprire i battenti. Al timone ci sarà ancora una volta Mara Venier, reduce dal successo dello scorso anno. La regina della Rai ha dichiarato di aver rifiutato altre offerte per continuare in questa avventura, grazie anche all'enorme affetto che il pubblico le ha dimostrato. Tra gli ospiti della prima puntata, Giulia De Lellis e Amadeus La prima puntata di Domenica ...

