Friends | 25 anni dopo l' autrice scaccia l' incubo revival e ricorda le difficoltà e

New York - il set di Friends prende vita per i 25 anni della serie : Sono passati 25 anni dal settembre in cui andò in onda la prima puntata di "Friends", destinata a diventare una delle serie più longeve e amate nel mondo. Per celebrare l'anniversario a New York, città in cui vivono i 6 protagonisti, è stato aperto uno spazio temporaneo in cui sono stati ricostruiti gli ambienti della serie: per un mese si potrà passeggiare nelle camere di Monica e Rachel o nell'appartamento di Joy e Chandler, sedersi sul divano ...

«Friends» - per i suoi 25 anni la serie sbarca al cinema : Rientrato il rumor di un grande ritorno, destato da una battuta fraintesa di Jennifer Aniston, Friends non avrà un seguito in tv e noi continueremo a vederlo solo tra maratone in streaming o in dvd. Le cose vanno molto meglio ai fan statunitensi che per i 25 anni della serie tv possono rivedere parte delle avventure di Rachel, Monica, Chander & Co addirittura sul grande schermo. Per tre giorni (23 e 28 settembre e 2 ottobre) Friends, ...

