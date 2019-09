Fred De Palma a FqMagazine | “Odio il gossip e trovo che ormai sia totalmente trash Se ho

Così Fred De Palma domina la classifica con il "bachaton" - : Paolo Giordano Pian piano Fred De Palma finisce la volata estiva in testa al gruppo, visto che è praticamente primo in quasi tutte le classifiche (da quella dei singoli Fimi fino a YouTube) e anche in radio vola alto. Il suo tormentone estivo è stato Una volta ancora, cantato (come l'anno scorso in D'estate non vale) con la sensuale Ana Mena. L'hanno prodotto Takagi&Ketra, che sono la coppia d'oro del nostro pop: «A loro è venuta ...

Tutti i concerti di Napoli Pizza Village 2019 da Clementino e Mahmood ad Anastasio e Fred De Palma : Al via oggi, venerdì 13 settembre, la nuova edizione di Napoli Pizza Village. Tanti i concerti in programma fino al 22 settembre, in diretta in radiovisone su RTL 102.5. Si parte con Clementino, atteso stasera. Arisa e Alfa si esibiranno domani, sabato 14 settembre. Domenica 15 settembre sarà il turno di Achille Lauro e di Joey. Grande attesa per i The Kolors ed Elodie Di Patrizi il 16 settembre. Edoardo Bennato e Cristiano Malgioglio sono ...

Album in uscita : Pixies - Charli XCX e Fred De Palma : Sara' una settimana ricca di uscite per il mondo musicale, tutte concentrate nella giornata di domani. Un sacco di attese uscite renderanno felici i fan di tutto il mondo: da Charli XCX a Chelsea Wolfe fino ai Belle and Sebastian, ce n'e' per tutti i gusti. Ci sara' anche il ritorno di grandi nomi come i Pixies o i Korn, mentre buona parte del pubblico italiano accogliera' con favore il nuovo disco di Fred De Palma. BELLE AND SEBASTIAN - Il ...

Fred De Palma ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” : In arrivo a settembre The post Fred De Palma ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” appeared first on News Mtv Italia.

Dove e Quando di Benji & Fede è il singolo più venduto della settimana - 2° Fred De Palma con Ana Mena : Dove e Quando di Benji & Fede è il singolo più acquistato della settimana, al primo posto della classifica Fimi dei brani. La classifica album premia invece Machete Mixtape 4 di Machete, stabile in vetta, seguito da Colpa Delle Favole di Ultimo, da Ed Sheeran, da Peter Pan di Ultimo e da Salmo in top 5. Se poche sono le novità ai vertici della classifica album Fimi non si può di certo dire lo stesso della classifica Fimi dei singoli più ...