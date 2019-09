Francia | Governo sblocca 43 mln per piste ciclabili

Governo - Le Drian scrive a Di Maio : “Ora relazioni più costruttive tra Italia e Francia” : I rapporti con la Francia sono tra i più importanti dossier sul tavolo di Luigi di Maio alla Farnesina e oggi Jean-Yves Le Drian tende una mano al neo ministro degli Esteri. “In Italia c’è un nuovo Governo che appare più determinato ad avere con la Francia rapporti più positivi – ha detto il capo della diplomazia francese alla radio Europe1 – Ho scritto al mio nuovo collega Di Maio. Dopo quello che è successo, speriamo di ...

Emmanuel Macron - la Francia benedice il governo M5s-Pd ma scorda Luigi Di Maio : Guarda come gongola Emmanuel Macron. Va da sé, il galleto francese è contentissimo dell'inciucio italiano che ci sta consegnando il governo M5s-Pd: non dovrà più fare i conti con Matteo Salvini, che della battaglia contro Macron e i diktat francesi aveva fatto uno dei suoi temi principali. E il fatt

Giulio Sapelli : "Il governo 5s-Pd è il governo Macron : così la Francia ci invade per dominare il Mediterraneo" : Questo governo M5s Pd "in realtà è un governo Macron" e durerà fino all'elezione del prossimo presidente della Repubblica, che potrebbe essere ancora Sergio Mattarella. E' la previsione di Giulio Sapelli: "Occorre andare in Africa per capire. La Francia vuole prendersi tutto e può contare sull'aiuto

Governo - Meloni attacca Conte : 'Francia e Germania mandanti - Renzi burattinaio' : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è pronto a rimettere il suo mandato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. Toccherà a lui indicare la direzione che l'Italia prenderà: una nuova maggioranza o le elezioni. Sono le due prospettive che si vedono all'orizzonte per il Bel Paese. C'è chi, come Giorgia Meloni, ritiene che ci siano forze politiche come il Movimento Cinque Stelle che, pur di mantenere la propria ...

Calenda su Scalfarotto in carcere e Gozi nel governo in Francia : 'Vette di stupidità' : Carlo Calenda, negli ultimi mesi, è stato senza dubbio una delle voci più critiche nei confronti del Partito Democratico. Fa effetto che si dia questa definizione a chi, di fatto, può essere un considerato un militante 'dem', ma serve a sottolineare quanto l'ex Ministro si sia dimostrato attento a segnalare quelli che, secondo lui, sarebbero comportamenti e modi di fare sbagliati che, ad oggi, sono alla base della regressione del consenso avuta ...

Sandro Gozi nel governo in Francia da Macron : ruolo e polemiche : Sandro Gozi nel governo in Francia da Macron: ruolo e polemiche Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari Europei del governo presieduto da Matteo Renzi, “cambia bandiera”. L’esponente del PD, dopo essersi candidato alle europee nelle liste di “Renaissance” di Emmanuel Macron, collaborerà direttamente con l’Eliseo. Probabilmente, da novembre (Brexit permettendo) entrerà all’Europarlamento ...