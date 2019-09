FRANCESCO TOTTI Ilary Blasi | Dopo l' addio alla Roma l' ho adottato | pulisce

FRANCESCO TOTTI e Ilary Blasi in crisi? «Abbiamo iniziato a baciarci solo da due anni» : Sono una delle coppie più famose ed amate d'Italia, eppure non tutto di ciò che viene raccontato corrisponde realmente a ciò che avviene all'interno della loro splendida...

Verissimo : Ilary Blasi fa una battuta clamorosa su FRANCESCO Totti : Verissimo, Ilary Blasi: “Gliela appoggio sempre”. Silvia Toffanin spiazzata Si vede che Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche da anni. Grande complicità, sane risate e battute una dietro l’altra durante l’intervista che la signora Totti ha rilasciato nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo. Un’estate all’insegna della serenità, della famiglia e soprattutto dell’amore con Francesco ...

FRANCESCO TOTTI al reality Celebrity Hunted partecipa come concorrente : Dopo aver lasciato il calcio l’ex calciatore Francesco Totti conquista Amazon ed è anche apparso nello spot web della serie tv “Romolo + Giuly” la guerra mondiale italiana, e sarà uno dei concorrenti de reality show “Celebrity Hunted”. La carriera televisiva di Francesco Totti è ormai decollata. Il settimanale “Chi “rivela infatti che Totti ha firmato un contratto con il canale televisivo di “Amazon” per partecipare come concorrente alla ...

FRANCESCO TOTTI al reality Celebrity Hunted partecipa come concorrente : Dopo aver lasciato il calcio l’ex calciatore Francesco Totti conquista Amazon ed è anche apparso nello spot web della serie tv “Romolo + Giuly” la guerra mondiale italiana, e sarà uno dei concorrenti de reality show “Celebrity Hunted”. La carriera televisiva di Francesco Totti è ormai decollata. Il settimanale “Chi “rivela infatti che Totti ha firmato un contratto con il canale televisivo di “Amazon” per partecipare come concorrente alla ...

Cafu - il figlio dell’ex calciatore muore a 30 anni : FRANCESCO TOTTI disperato : Come è morto il figlio di Cafu: il toccante messaggio di Francesco Totti Ancora una tragedia nel mondo del calcio. Dopo la morte della piccola Xana, la figlia di nove anni di Luis Enrique, è ora Cafu a piangere la scomparsa del suo erede. L’ex terzino di Roma, Milan e della Nazionale brasiliana ha perso […] L'articolo Cafu, il figlio dell’ex calciatore muore a 30 anni: Francesco Totti disperato proviene da Gossip e Tv.

“Pronto a partire”. FRANCESCO TOTTI - si al reality. Ecco dove vedremo il campione : Una nuova vita è pronta a iniziare per Francesco Totti. Il pupone, dopo l’addio burrascoso alla Roma che ha lasciato lacrime amarissime tra i suoi tifosi, è pronto a ripartire. E ci sarà davvero da ridere. In attesa di vederlo nell’attesissima sit com in coppia con la moglie Ilary Blasi, Francesco Totti conquista Amazon. L’ex capitano della Roma che è anche apparso nello spot web della serie tv Romolo + Giuly: la guerra mondiale ...

FRANCESCO TOTTI - al lunapark con Isabel. Ilary Blasi preoccupata : «Amò tienila». Il tenero video fa il giro del web : Francesco Totti, al lunapark con Isabel. Ilary Blasi preoccupata: «Amò tienila». Il tenero video fa il giro del web. L’ex capitano della Roma ha trascorso un pomeriggio al lunapark dell’Eur a Roma, con i figli Isabel e Cristian e la moglie Ilary Blasi. Totti ha postato alcune stories su Instagram che in pochi minuti hanno fatto il giro del web. Nel tenero video, papà Francesco è accanto alla piccola Isabel su una sorta di mini ...

FRANCESCO TOTTI al reality Celebrity Hunted partecipa come concorrente : Dopo aver lasciato il calcio l’ex calciatore Francesco Totti conquista Amazon ed è anche apparso nello spot web della serie tv “Romolo + Giuly” la guerra mondiale italiana, e sarà uno dei concorrenti de reality show “Celebrity Hunted”. La carriera televisiva di Francesco Totti è ormai decollata. Il settimanale “Chi “rivela infatti che Totti ha firmato un contratto con il canale televisivo di “Amazon” per partecipare come concorrente alla ...

Romolo + Giuly 2 : FRANCESCO TOTTI diventa santo nello spot web della serie tv – Video : Francesco Totti Per molti tifosi della Roma Francesco Totti – pur avendo appeso le scarpette al chiodo – è considerato una sorta di santo. Forse è per questo motivo che gli autori di Romolo + Giuly, in occasione del lancio della seconda stagione della serie tv (dal 16 settembre ogni lunedì alle 21:15 su Fox, canale 112 di Sky), hanno scelto il celebre calciatore come protagonista dello spot web, nei panni di santo Pupone da Porta ...

FRANCESCO TOTTI sarà un concorrente del reality Celebrity Hunted : Francesco Totti conquista Amazon ed è anche apparso nello spot web della serie tv “Romolo + Giuly” la guerra mondiale italiana, e sarà uno dei concorrenti de reality show “Celebrity Hunted”. La carriera televisiva di Francesco Totti è ormai decollata. Il settimanale “Chi “rivela infatti che Totti ha firmato un contratto con il canale televisivo di “Amazon” per partecipare come concorrente alla edizione italiana del reality “Celebrity Hunted”, ...

FRANCESCO TOTTI sarà un concorrente del reality show Celebrity Hunted : In attesa di vederlo nell'attesissima sit com in coppia con la moglie Ilary Blasi, Francesco Totti conquista Amazon. L'ex capitano della Roma che è anche apparso nello spot web della...

L’anno (televisivo) di FRANCESCO Totti : Totti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryTotti & IlaryQuel che prima è stata qualche sporadica apparizione sarà, oggi, l’ineluttabile certezza della serialità. ...

FRANCESCO TOTTI - al lunapark con Isabel. Ilary Blasi preoccupata : «Amò tienila». Il tenero video fa il giro del web : Francesco Totti, al lunapark con Isabel. Ilary Blasi preoccupata: «Amò tienila». Il tenero video fa il giro del web. L'ex capitano della Roma ha trascorso un...

FRANCESCO TOTTI è San Pupone in Romolo + Giuly 2 : il Capitano cede alla tv e dice sì a Celebrity hunted : E alla fine Francesco Totti ha optato per la tv. Nei giorni aveva detto no a questa idea ma il nuovo promo di Romolo + Giuly 2 cambia le carte in tavola e conferma il suo interesse per il luccicante mondo della televisione. La nuova serie Sky andrà presto in onda con i nuovi episodi e la grande guerra che porterà Roma al centro del conflitto e chi meglio di Francesco Totti può calarsi nei panni di San Pupone per venire in soccorso del ...