FORMAZIONE & LAVORO Con l' e-learning arriva in azienda la rivoluzione del metodo

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 14 settembre 2019) La nuovalogia digitale che si sta affermando si chiama "flipped classrrom", classe rovesciata,. Riduce tempi e costi delle lezioni

FIGC : È Coverciano la cornice d'eccezione per il lancio della @Fiat_IT 500x Sport. Il presidente federale @gagravina: 'U… - poliziadistato : A Lione delegazione italiana #dcpc guidata dal Prefetto Rizzi, Direttore Centrale Polizia Criminale incontra il Se… - dellorco85 : In bocca al lupo alla nuova formazione di Governo m5s, non sarà semplice. Per il resto vedremo cosa mi riserva il… -