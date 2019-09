Flat Tax 2020 | Gualtieri “non la faremo mai dava tanto a chi ha di più”

Gualtieri : "Reddito cittadinanza sarà migliorato - Flat Tax addio" : Il reddito di cittadinanza è confermato e sarà migliorato, la flat tax non si farà: parole e musica del nuovo ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri (Partito Democratico). Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Gualtieri ha ribadito che il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle "sarà confermato" dall’esecutivo giallorosso, ma potrà anche essere migliorato tramite "una verifica del suo funzionamento insieme alle parti ...

Gualtieri : "Reddito cittadinanza sarà migliorato - Flat Tax addio" : Il reddito di cittadinanza è confermato e sarà migliorato, la flat tax non si farà: parole e musica del nuovo ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri (Partito Democratico). Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Gualtieri ha ribadito che il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle "sarà confermato" dall’esecutivo giallorosso, ma potrà anche essere migliorato tramite "una verifica del suo funzionamento insieme alle parti ...

Roberto Gualtieri : “La Flat Tax è assolutamente archiviata. Nessun intervento su Quota 100” : Esordio in Europa per il neo ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: oggi a Helsinki all'Eurogruppo e all'Ecofin presenterà il programma del governo Conte 2. Gualtieri annuncia che il progetto flat tax è archiviato, mentre conferma reddito di cittadinanza e gli 80 euro di Renzi. Quota 100, che ha durata triennale, andrà invece "a esaurimento".Continua a leggere

PARTITE IVA/ Lavoratori autonomi e Flat Tax - dove sta il vero 'valore aggiunto'? : Nel 2020 debutta la tassa piatta per imprenditori individuali e professionisti. Occorre invece partire da un reale riconoscimento delle proprie competenze

Fisco : Bitonci (Lega) - ‘Flat Tax per partite Iva successo straordinario’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Sarebbe un grave errore cancellare la flat tax al 15% per partite iva e professionisti. I dati ci danno ragione e non sono interpretabili”. Così Massimo Bitonci, deputato Lega ed ex sottosegretario al Mef con delega al Fisco nel primo Governo Conte.”196.060 nuove partite iva nei primi tre mesi del 2019 e 136.323 aperture nel secondo trimestre -prosegue Bitonci- Le adesioni al regime ...

Fisco : Bitonci (Lega) - ‘Flat Tax per partite Iva successo straordinario’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Sarebbe un grave errore cancellare la flat tax al 15% per partite iva e professionisti. I dati ci danno ragione e non sono interpretabili”. Così Massimo Bitonci, deputato Lega ed ex sottosegretario al Mef con delega al Fisco nel primo Governo Conte.”196.060 nuove partite iva nei primi tre mesi del 2019 e 136.323 aperture nel secondo trimestre -prosegue Bitonci- Le adesioni al regime ...

Legge di Bilancio 2020 : Flat Tax - pensioni e aumento Iva. Ultime notizie : Legge di Bilancio 2020: Flat tax, pensioni e aumento Iva. Ultime notizie Il governo giallorosso ha appena incassato la fiducia delle Camere ma già nelle prossime settimane dovrà prendere importanti decisioni in vista della Legge di Bilancio 2020. Legge di Bilancio 2020: nota al DEF entro fine settembre Entro fine mese, l’esecutivo di Giuseppe Conte dovrà mettersi a lavoro per redigere la NaDef, ossia la Nota di aggiornamento del ...

Governo Conte - niente Flat Tax - sì al taglio del cuneo - il Giornale : ‘Beffa per lavoratori’ : Nel discorso del Presidente Conte alle Camere, lo stesso Premier ha confermato come il taglio del cuneo fiscale sarà lo strumento che il Governo vuole varare. Tagliare il cuneo fiscale significa tagliare il costo del lavoro. Conte ha spiegato che l'intervento verterà su un taglio per i lavoratori, che di fatto si vedrebbero così, aumentare la busta paga a fine mese. Saranno soprattutto i redditi medio bassi ad essere interessati da questa ...

Flat Tax abolita senza retroattività - quale scaglione si salva e fasce Irpef : Flat tax abolita senza retroattività, quale scaglione si salva e fasce Irpef Flat tax, materia fiscale e tasse sono tra i temi maggiormente all’attenzione dell’opinione pubblica in virtù della recente nascita del nuovo esecutivo Conte bis. Infatti è tutto da scoprire l’operato del governo giallo-verde anche in tema di tasse. Flat tax, voci sulla abolizione del regime forfettario Per offrire ragguagli in ordine a ciò che ...

Flat Tax : nuovo governo potrebbe anche abolirla - ma senza retroattività su primo scaglione : La Flat fax, com'è noto, era una delle norme fiscali in cui la Lega credeva molto. senza il Carroccio al governo, però, molto potrebbe cambiare anche e soprattutto in materia fiscale. Si aspetta di conoscere nel dettaglio quella che sarà la direzione programmatica del nuovo esecutivo, ma è già noto come, al momento, si debbano andare a reperire circa 23 miliardi di euro per la prossima legge di bilancio che serviranno a disinnescare le clausole ...

Flat Tax - Reddito di cittadinanza e aumento Iva - cosa cambia col Conte Bis : Flat tax, Reddito di cittadinanza e aumento Iva, cosa cambia col Conte Bis Flat tax, Reddito di cittadinanza e aumento Iva? La linea del nuovo governo sarà ispirata ai 26 punti del programma fissati e condivisi tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Gli stessi sono stati resi pubblici tramite ilblogdellestelle.it nel giorno della votazione da parte delle base dei 5 Stelle, tramite la piattaforma Rousseau, ...

Nuovo governo - Flat Tax per le partite Iva a rischio : cosa succede se l'aboliscono? : Il regime forfetario introdotto l'anno scorso per chi ha un reddito entro i 65mila euro potrebbe essere cancellato. Ecco come comportarsi

Flat Tax - pensioni e migranti : cosa cambia con il Conte bis : Fra giallorossi e gialloverdi poche differenze lessicali su politica di bilancio, giustizia, risparmiatori, conflitto di interessi, banca per gli investimenti e digitalizzazione Pa

Salvini : «L'esperienza con M5S è stata rivoluzionaria - ma non ci avrebbero fatto fare la Flat tax»» : «L'esperienza con M5S è stata rivoluzionaria almeno fino a qualche settimana fa»: così il leader della Lega Matteo Salvini giudica l'esperienza di governo con i 5...