Fiorentina-Juventus | voti e pagelle | Ribery da sette | Ronaldo non punge

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019)alti e bassi si alternano nelledi, match valido per la terza giornata di serie A e conclusosi sul punteggio di 0-0. Nel primo tempo la, scesa in campo con il 3-5-2, gioca una partita molto aggressiva e riesce a non farsi mettere sotto dalla, che perde prima Douglas Costa e poi Pjanic per infortunio. Si va al riposo sul risultato di 0-0. Nella ripresa il copione non cambia, perchè i viola non mollano di un centimetro.non sfrutta un paio di occasioni, anche se di azioni pericolose non ce ne sono poi molte. Finisce con un pareggio alla fine giusto per quanto visto in campo....

