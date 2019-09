Fiorentina-Juventus oggi in tv 14 settembre | orario | tv | streaming e probabili

Fonte : oasport

Si gioca questo pomeriggio il match tra, valido per la terza giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019-2020. I viola si trovano in questo momento ancora a quota zero in classifica, dopo le sconfitte contro Napoli e Genoa, mentre i bianconeri fanno parte, con Inter e Torino, del terzetto a punteggio pieno dopo aver battuto Parma e (in modo rocambolesco) partenopei. Vincenzo Montella appare orientato a dar fiducia a un tris d'attacco formato da Chiesa, Boateng e Higuain, mentre per quel che riguarda Maurizio Sarri i dubbi, semmai, sono a centrocampo, dove il solo Pjanic appare certo di avere una maglia da titolare. Verosimilmente, sarà difficile scoprire le formazioni effettive prima del rilascio di quelle ufficiali.FORMAZIONI– Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj,

