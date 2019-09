Fiorentina-Juventus live | le formazioni ufficiali | sorpresa di Montella

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019)– Dopo la pausa per le Nazionali si torna finalmente in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto, in campo lasul campo dell’insidiosa. La squadra di Maurizio Sarri ha conquistato bottino pieno nelle prime due partite dopo i successi contro Parma e Napoli, scoppiettante la partita contro gli azzurri che si è conclusa sul risultato di 4-3. Di fronte la, una squadra che si è rinforzata sul mercato ma che ancora non ha conquistato un risultato positivo in stagione, doppia sconfitta contro Napoli e Genoa. Ecco leed ila partire dalla 15 in diretta su CalcioWeb.(4-3-3): Drągowski, Lirola, Milenković, Pezzella, Cáceres, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Vlahović, Ribéry.(4-3-3): Szczesny; Danilo, ...

pisto_gol : 3 giornate, 2 designazioni per il VAR nelle gare in trasferta della Juventus per Paolo Mazzoleni, 2 per Massimilia… - juventusfc : Le parole ????di Mister #Sarri oggi in conferenza stampa ?? - romeoagresti : #Juventus: la mancata convocazione di #Mandzukic (in comune accordo con il giocatore) è legata al mercato: trattati… -