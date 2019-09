Fiorentina-Juventus 0-0 | Montella ferma la corsa bianconera

Fiorentina-Juventus 0-0 : per i bianconeri di Sarri un pareggio alla Allegri. Molto bene la Viola tutta grinta di Vincenzo Montella : In panchina c’era Sarri, al suo esordio con la Juve in campionato. Ma in campo i bianconeri hanno ricordato Molto di più la squadra di Massimiliano Allegri. Saranno stati gli infortuni in serie (fuori Douglas Costa e Pjanic nel primo tempo per noie muscolari), sarà stata la grande prestazione della Fiorentina di Montella, fatto sta che per la Juve è arrivato il primo stop in campionato dopo le due vittorie in altrettante giornate. Lo zero ...

Fiorentina-Juventus - voti e pagelle : Ribery da sette - Ronaldo non punge : voti alti e bassi si alternano nelle pagelle di Fiorentina-Juventus, match valido per la terza giornata di serie A e conclusosi sul punteggio di 0-0. Nel primo tempo la Fiorentina, scesa in campo con il 3-5-2, gioca una partita molto aggressiva e riesce a non farsi mettere sotto dalla Juventus, che perde prima Douglas Costa e poi Pjanic per infortunio. Si va al riposo sul risultato di 0-0. Nella ripresa il copione non cambia, perchè i viola non ...

Fiorentina arrembante e sprecona - Juventus bloccata : pari senza emozioni al Franchi - la prima di Sarri è un flop : Uno 0-0 senza emozioni è il risultato di Fiorentina-Juventus: Viola arrembante ma imprecisa sotto porta, bianconeri fiacchi e senza grandi idee. La prima in panchina di Sarri è un flop Tanta adrenalina per un nuovo capitolo di Fiorentina-Juventus, una delle rivalità più accese del campionato di Serie A, partita che solitamente regala grande spettacolo ma… non questa volta. Dopo 90 minuti giocati in maniera tutt’altro che ...

Fiorentina-Juventus 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Ribery eterno fuoriclasse - Higuain stile Las Ketchup [FOTO] : Fiorentina-Juventus, LE pagelle DI CalcioWeb – Finisce 0-0 al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Viola molto più propositivi e che avrebbero meritato di più. Benissimo Ribery e Castrovilli nelle file viola, quasi nessuno sotto la sufficienza. Discorso opposto per la Juventus con pochissimi voti positivi. Male de Ligt e Higuain. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Juventus, LE pagelle DI CalcioWeb Fiorentina (4-3-3): Dragowski voto 6: ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Ronaldo vicino al gol ma ferma tutto Pezzella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Fuori Pezzella e dentro Ceccherini. 81′ Giallo per Bentancur che ferma Castrovilli che stava ripartendo a centrocampo. 79′ Partita che ora viaggia su ritmi bassi a causa del caldo. 77′ Giallo per Castrovilli per fallo su Ronaldo lanciato in contropiede a centrocampo. 76′ Corner di Pulgar che finisce sulla testa di Milenkovic che non riesce a indirizzare la ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : spinge la Fiorentina - dentro Boateng per Ribery : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Giallo per Castrovilli per fallo su Ronaldo lanciato in contropiede a centrocampo. 76′ Corner di Pulgar che finisce sulla testa di Milenkovic che non riesce a indirizzare la palla bene e finisce sulle mani di Szczesny. 74′ Straordinario salvataggio di Pezzella in anticipo su Ronaldo con Khedira che aveva messo in mezzo un bel pallone rasoterra dalla destra. 72′ La ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : spinge la Fiorentina - Ribery e Dalbert vicini alla rete del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Fuori l’ottimo Ribery e dentro Boateng. 66′ Matuidi rischia tantissimo sulla fascia destra, tentenna con il pallone tra i piedi con Castrovilli e Dalbert in pressing. 64′ Chiesa in mezzo a tre giocatori della Juventus riesce a spostarsi la palla sul destro e tirare a giro, la palla deviata finisce fuori. 63′ Cuadrado in contropiede dopo un corner della ...