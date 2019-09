Fiorentina-Juventus 0-0 La Diretta Douglas Costa si fa male | entra Bernardeschi

Fiorentina-Juventus 0-0 La Diretta Montella con Ribery - niente turnover per Sarri : Una Fiorentina in cerca di riscatto dopo la doppia sconfitta iniziale in questo campionato, dapprima al Franchi a cospetto del Napoli e poi a Marassi col Genoa, ospita quest'oggi i campioni...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : si comincia all'Artemio Franchi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Si aspetta solo il fischio di inizio della partita! 14.57: Presenti in tribuna l'allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini e Spalletti. 14.50 Mancano solo 10 minuti all'inizio della partita, tra poco le squadre in campo. 14.46 Paratici direttore sportivo della Juventus in DIRETTA su SKY: "Mandzukic non convocato perchè in trattativa per la cessione in Qatar, abbiamo deciso insieme questa decisione".

LIVE Juventus-Fiorentina 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : si comincia - De Ligt titolare nella Juventus - Ribery e Chiesa per i viola : 14.42 Chiesa era già stato provato in allenamento da Montella come punta. 14.37 Pradè direttore sportivo della Fiorentina

LIVE Juventus-Fiorentina - Serie A calcio in DIRETTA : nessun cambio per Sarri mentre sorpresa nella scelta del modulo di Montella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 La Fiorentina non vince da 16 partite, il record negativo è datato 1970/71 con 17 partite senza vittorie. 14.12 Le formazioni ufficiali: FIORENTINA – Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore Vincenzo Montella JUVENTUS – Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, ...

Fiorentina Juventus formazioni ufficiali - CR7-Costa-Higuain confermati : Fiorentina Juventus formazioni ufficiali – La Fiorentina di Vincenzo Montella ospita la Juventus di Maurizio Sarri nel primo anticipo della 3ª giornata di Serie A. I bianconeri, che hanno conquistato gli ultimi 8 Scudetti, sono partiti forte anche nella nuova stagione, conquistando 2 vittorie nelle prime 2 giornate di campionato, e si sono portati da subito in vetta alla classifica, […] More

Fiorentina-Juventus live - le formazioni ufficiali : sorpresa di Montella : Fiorentina-Juventus live – Dopo la pausa per le Nazionali si torna finalmente in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto, in campo la Juventus sul campo dell’insidiosa Fiorentina. La squadra di Maurizio Sarri ha conquistato bottino pieno nelle prime due partite dopo i successi contro Parma e Napoli, scoppiettante la partita contro gli azzurri che si è conclusa sul risultato di 4-3. ...

Fiorentina-Juventus - le formazioni ufficiali : Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali formazioni ufficiali Fiorentina Juventus| Torna la Serie A e con essa anche i dubbi per i fantallenatori. Ad aprire le danze ci pensano Fiorentina e Juventus, per sciogliere qualche dubbio ecco le formazioni ufficiali del match. Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Germ.Pezzella, Caceres; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, ...

Serie A - il programma della terza giornata : si inizia con Fiorentina-Juventus : Dopo la sosta per le nazionali, riparte la Serie A con la terza giornata di andata. Si apre oggi alle ore 15 con l'anticipo tra Fiorentina e Juventus. I bianconeri arrivano da due vittorie nelle prime due gare, la Fiorentina da due sconfitte. L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella sembra intenzionato a schierare la sua squadra in un 4-3-3, in porta Dragowski, in difesa Lirola, Milenkovic, Pezzella e l'ex Caceres. A centrocampo spazio a ...

Fiorentina – Commisso sogna in grande : “un gol di Chiesa alla Juventus? Sarebbe bellissimo” : Rocco Commisso pronto alla sfida di oggi pomeriggio tra Fiorentina e Juventus: le parole del presidente Viola Inizia oggi alle 15.00 la terza gioranta del campionato italiano di Serie A: sarà la sfida tra Fiorentina e Juventus ad aprire le danze per un match che si prospetta spettacolare. Commisso, il presidente dei viola è pronto per la grande sfida: “Fiorentina-Juventus? Mi aspetto una bellissima partita, rispetto per tutti, che la ...