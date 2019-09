Fiorentina arrembante e sprecona | Juventus bloccata | pari senza emozioni al Franchi | la

Fonte : sportfair

(Di sabato 14 settembre 2019) Uno 0-0è il risultato di: Violama imprecisa sotto porta, bianconeri fiacchi egrandi idee. La prima in panchina di Sarri è un flop Tanta adrenalina per un nuovo capitolo di, una delle rivalità più accese del campionato di Serie A, partita che solitamente regala grande spettacolo ma… non questa volta. Dopo 90 minuti giocati in maniera tutt’altro che emozionante, la partita deltermina con uno scialbo 0-0 che delude le attese. Pareggio che permette alladi smuoversi dallo 0 in classifica, causa di due sconfitte nelle prime due gare, ma che sta sicuramente stretto ai Viola. Fra le due squadre infatti, è quella di Montella a rendersi più pericolosa pressando alta e sfiorando diverse volte il gol. Rete che però non arriva, complice la reale mancanza di una prima punta di ruolo. ...

