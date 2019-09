Ferrari | Charles Leclerc insaziabile | Adesso punto al Mondiale

Formula 1 – Jody Scheckter e quel paragone che fa sognare la Ferrari : “Charles Leclerc è il Roger Federer dei motori” : L’ex pilota di F1, Jody Scheckter, ha paragonato il talento del Ferrarista Charles Leclerc a quello di Roger Federer Charles Leclerc è l’uomo del momento in casa Ferrari. Dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni, il giovane pilota monegasco ha firmato una straordinaria doppietta fra Spa e (soprattutto) Monza, regalando alla Ferrari i primi due successi della stagione. L’ex Alfa Romeo è stato ricoperto di ...

Charles Le Roi - Leclerc colora Monza di ‘Rosso’ Ferrari : battute le Mercedes! : Seconda vittoria consecutiva per Charles Leclerc che, dopo Spa, si prende anche Monza: riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove anni Un autentico predestinato, un campione che la Ferrari dovrà tenersi stretta a lungo. Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monza, riportando il Cavallino sul gradino più alto del podio in Italia dopo nove lunghissimi anni. Una gara pazzesca, una personalità assurda, ...

Charles Leclerc partirà in pole position con la Ferrari nel Gran Premio d’Italia : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia, che si correrà domani alle 15 sul circuito di Monza. Dietro di lui partiranno i piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, seguiti dal Ferrarista

Formula 1 - Charles Leclerc vince il Gp del Belgio : prima vittoria della Ferrari del 2019 : Charles Leclerc ha vinto su Ferrari il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di Spa-Francorchamps. È la sua prima vittoria in carriera. Il monegasco ha vinto in volata su Lewis Hamilton, secondo, poi Valtteri Bottas, terzo. Quarto l'altro Ferrarista

