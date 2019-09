Fabio Di Giannantonio Moto2 | GP San Marino 2019 | “Molto speciale la mia prima pole

Moto2 – Fabio Di Giannantonio super a Misano : è sua la pole position davanti a Marquez e Fernandez : Fabio Di Giannantonio conquista la pole position nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il pilota italiano chiude davanti ad Alex Marquez e Augusto Fernandez Fabio Di Giannantonio conquista la pole position nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13° appuntamento nel calendario del Motomondiale di Moto2. Il 20enne pilota della Speed Up ha trovato la prima pole della carriera girando sul circuito di Misano in ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : Fabio Di Giannantonio centra la prima pole in carriera! Prima fila per Marquez e Fernandez - 9° Bezzecchi : Fabio Di Giannantonio firma l’impresa della stagione e conquista la Prima pole position della carriera nel Motomondiale proprio nella gara di casa, a Misano. Il rookie romano si conferma uno dei talenti più cristallini della nuova generazione di piloti italiani strappando una fantastica pole nella sua Prima annata in Moto2 in sella ad una Speed Up in grande crescita. Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nel decisivo Q2 in ...

